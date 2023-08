Se siete alla ricerca di un gadget tech che possa tornarvi utile in estate, come nel resto dell’anno (ed a proposito: sempre sul tema vi suggeriamo di dare un’occhiata a questo articolo!), allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa ottima offerta Amazon, grazie alla quale potrete acquistare a prezzo scontato uno degli ottimi AirTag di Apple: dispositivi IoT dal grande successo, e molto comodi per ritrovare i propri oggetti smarriti.

Sullo store, infatti, gli Apple AirTag sono venduti al momento al prezzo di 29,00€ l’uno, con un risparmio del 26% rispetto ai 39,00€ del prezzo originale, costituendo così uno dei prezzi più bassi mai raggiunti da questo prodotto, almeno per ciò che concerne la vendita degli AirTag sfusi (sebbene anche il set da 4 dispositivi sia attualmente in sconto a queste coordinate).

Ma a cosa servono gli Apple AirTag? Indubbiamente stiamo parlando di un prodotto rivoluzionario nel campo dell’internet of things, trattandosi di un dispositivo di tracciamento piccolo, resistente, dal prezzo abbordabile (anche al netto del pedigree di Apple), e soprattutto dotato di un sistema di localizzazione davvero molto efficiente, che è poi il punto focale del successo di questo prodotto.

Questi piccoli dispositivi, infatti, sono pensati per essere collegati facilmente a chiavi, borse, portafogli e altri oggetti di valore, offrendo così una soluzione intuitiva e altamente tecnologica per non perdere mai di vista i propri oggetti di valore.

Si tratta, in sostanza, di piccoli dischi metallici dotati di una batteria ricaricabile, che con il loro design compatto e minimalista, possono essere associati facilmente anche ad oggetti di uso comune (e che per questo devono ingombrare poco), come le chiavi dell’auto, un portafoglio o, perché no, una borsa.

Ma come funzionano? Grazie alla rete di dispositivi Apple attivi, ogni AirTag può essere localizzato con precisione attraverso l’app “Trova” disponibile su dispositivi come iPhone, iPad e Mac. Questo significa che se perdesse le chiavi di casa o la borsa in un luogo affollato, potrai facilmente individuare la loro posizione esatta sulla mappa.

Inoltre, gli AirTag possono essere rinominati, personalizzati con emoji e dotati di suoni distintivi, rendendo il processo di identificazione degli oggetti ancora più intuitivo, senza contare che grazie alla tecnologia “Precision Finding”, si può essere guidati passo per passo al dispositivo smarrito, lasciandosi guidare dal proprio iPhone.

Altro aspetto notevole è la sicurezza di questi prodotti, con una privacy garantita grazie a funzioni come l’anonimizzazione e la crittografia, che proteggono le vostre informazioni personali e la vostra posizione dai malintenzionati. Sempre in tal senso, Apple ha anche lavorato per rendere i dispositivi a prova di stalking sicché, qualora un AirTag dovesse essere rilevato in modo persistente attorno a voi, il vostro iPhone riceverà una notifica per avvisarvi della cosa.

Insomma, gli Apple AirTag non sono solo dispositivi di tracciamento, ma un’espressione dell’innovazione che caratterizza l’approccio di Apple in termini di funzionalità, design ed eleganza. Per questo vi suggeriamo davvero di prenderne in considerazione l’acquisto, specie in occasione dell’estate, quando lo smarrimento di oggetti (o i furti) sono ai massimi annuali. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi subito la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvelo subito a casa a prezzo scontato prima che esso vada esaurito o, peggio, che l’offerta volga al termine.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!