Come ricorderete, qualche giorno fa vi avevamo segnalato un’ottima offerta per ciò che concerne gli utilissimi Apple AirTag, dispositivi davvero eccezionali per il tracciamento dei vostri oggetti, e che grazie ad Amazon erano acquistabili, singolarmente, con con uno sconto del 15%!

Ebbene, siamo felici di segnalarvi che, a partire da oggi, sempre su Amazon, è disponibile anche un’ottima offerta sul bundle Apple che vi permetterà di acquistare ben 4 AirTag al prezzo vantaggioso di 99,99€, con un risparmio del 22% rispetto al prezzo originale di 129,00€! Questo significa che il costo di un singolo AirTag si riduce a soli 24€, offrendo un’opportunità conveniente per gli utenti interessati a questo innovativo dispositivo di localizzazione.

Ma a che cosa servono gli Apple AirTag? Parliamo di un accessorio intelligente progettato per aiutarvi a tenere traccia degli oggetti importanti come chiavi, borse o portafogli. Si tratta, sostanzialmente, di piccoli dischi di metallo, dal design davvero semplice ma pregevole, e grazie ai quali potrete rintracciare oggetti anche a grandissime distanze, grazie alla loro compatibilità con l’app “Find My” di Apple.

Si tratta, in sostanza, dei piccoli dispositivi che vi possono permettere di rintracciare le chiavi smarrite, il vostro portafogli o persino la vostra auto a patto, ovviamente, che dentro ci sia un piccolo AirTag nascosto da qualche parte. In tal senso è possibile, ad esempio, far emettere un suono all’AirTag per individuare un oggetto smarrito, o utilizzare la modalità “Lost Mode” per consentire a chiunque trovi l’oggetto di contattare il proprietario tramite un messaggio visualizzato sul proprio iPhone. Inoltre, gli AirTag sfruttano la rete di dispositivi Apple in tutto il mondo per fornire un’ulteriore possibilità di individuazione anche quando non si è nelle vicinanze dell’oggetto smarrito e questo, in soldoni, significa che il vostro mazzo di chiavi potrebbe letteralmente trovarsi dall’altra parte del pianeta, e potreste rintracciarlo lo stesso!

Venduti, singolarmente, al prezzo di circa 39 euro l’uno, è ovvio che acquistati in questo bundle, gli Apple AirTag non solo si rivelano davvero utili, ma anche un discreto affare, visto che così avrete la possibilità di acquistarli ad un prezzo davvero scontatissimo!

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro acquisto, visto che non è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili a prezzo scontato. Per questo, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina della piattaforma dedicata all’offerta, così che possiate acquistare i vostri AirTag in tempo per le vacanze, quando potrebbero rivelarsi particolarmente utili.

