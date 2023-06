Se siete alla ricerca di un utile dispositivo per il tracciamento dei vostri oggetti, che siano chiavi, portafogli, uno zaino o persino una valigia (un pensiero non da sottovalutare in vista dell’estate), allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata a questa ottima offerta Amazon, che vi permetterà di acquistare un Apple AirTag (quindi parliamo di un un unico dispositivo, e non del set da 4), con uno sconto del 15%!

Si tratta di uno sconto piccolo ma imperdibile, anche perché è da tempo che il minuto ma utilissimo dispositivo Apple non godeva di uno sconto, e poterlo acquistare oggi al prezzo di 33,00€, anziché i classici 39,00€, è indubbiamente interessante!

Come abbiamo detto spesso, infatti, gli Apple AirTag sono dispositivi estremamente utili, che si presentano come piccoli dischetti metallici, e che hanno la funzione di localizzare gli oggetti a cui vengono attaccati.

Sostanzialmente sono come dei portachiavi (ma per usarli in questo modo richiedono l’acquisto separato di apposite “custodie”) che tuttavia possono essere utilizzati per monitorare la posizione dell’oggetto al quale sono collegati, anche a distanze vertiginose. Ciò è possibile grazie ad un efficiente sistema di geolocalizzazione che, sfruttando la rete globale di dispositivi AirTag attivi, permette di localizzare in modo specifico la posizione del vostro AirTag, anche se questo si trova a chilometri di distanza da voi.

Si tratta, quindi, di un gadget davvero molto utile, che tuttavia non è compatibile con tutti gli smartphone in circolazione, ma che richiede specificatamente un modello di iPhone con chip U1, ovvero tutti i modelli successi (e compreso) iPhone 11.

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro acquisto, visto che non è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili a prezzo scontato. Per questo, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina della piattaforma dedicata all’offerta, così che possiate acquistare il vostro AirTag in tempo per le vacanze, quando vi sarà particolarmente utile.

