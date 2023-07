Vi segnaliamo che su Amazon c’è un’ottima offerta relativa ai sempre ottimi AirTag di Apple, piccoli dispositivi del mondo IoT, che potranno certamente tornarvi utile in vista delle prossime vacanze, specie qualora decidiate di mettervi in viaggio, giacché si tratta – come saprete – di dispositivi utili al tracciamento di piccoli e grandi oggetti, ovviamente in combinazione solo e soltanto con un iPhone.

Il prezzo proposto? Non c’è dubbio che sia davvero molto vantaggioso, visto che sul portale è possibile acquistare un bundle da 4 pezzi al prezzo di soli 99,99€, con un risparmio del 22% rispetto al prezzo originale di 129,00€, potendo così portarsi a casa 4 dispositivi al prezzo di circa 24 euro l’uno!

Ma a cosa servono gli Apple AirTag? Si tratta, sostanzialmente, di piccoli dispositivi di tracciamento, realizzati in metallo, e idealmente realizzati per poter essere facilmente agganciati ad oggetti importanti, come chiavi, borse e portafogli, ben chiaro che possono tracciare qualsiasi cosa a cui siano legati e, pertanto, potreste utilizzarli anche per monitorare la posizione di un bagaglio o, magari, di un’automobile. La loro forma è quella di piccoli e resistenti dischetti in metallo, che potrete utilizzare come portachiavi (tramite appositi accessori venduti separatamente), e che potrete poi rintracciare grazie all’uso dell’app “Trova” di Apple.

Un tracciamento che, scegliendo di non affidarsi alla geolocalizzazione classica, punta invece ad una rete condivisa di dispositivi Apple che, collegandosi in modo sicuro (e con assoluto rispetto della privacy), vi permetterà di ritrovare un AirTag anche a chilometri e chilometri di distanza!

Inoltre, grazie alla modalità “Lost Mode”, è possibile fare in modo che chiunque trovi l’airtag possa rintracciare facilmente, e senza pericolo di repentaglio della privacy, il relativo proprietario, così che eventuali procedure di recupero siano in qualche modo semplificate.

Ciò detto, vi invitiamo caldamente ad effettuare subito il vostro acquisto, visto che non è dato sapere a quanto ammontino le scorte disponibili a prezzo scontato. Per questo, vi invitiamo a consultare direttamente la pagina della piattaforma dedicata all’offerta, così che possiate acquistare i vostri AirTag in tempo per le vacanze, quando potrebbero rivelarsi particolarmente utili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!