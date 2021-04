L’ultima versione del sistema operativo Apple, ovvero iOS 14.5, si è arricchita nei giorni scorsi di una funzionalità tanto discussa e attesa: la trasparenza del tracciamento (App Tracking Transparency), che obbliga qualsiasi sviluppatore a chiedere il permesso degli utenti per il monitoraggio pubblicitario sulle applicazioni.

Per gestire le autorizzazioni in qualsiasi momento basta andare in Impostazioni > Privacy > Tracciamento. Da qui è possibile disattivare il toggle e decidere di non ricevere più notifiche sull’autorizzazione al tracciamento.

La funzionalità era stata annunciata circa un anno fa, ma Apple decise di ritardarne il lancio per dare agli sviluppatori maggior tempo per adattarsi alle nuove regole. Non tutto sembrerebbe però essere andato per il verso giusto perché alcuni utenti si sono lamentati sui social di non essere riusciti a utilizzarla. Nello specifico, l’opzione risulterebbe disattivata e la barra delle impostazioni colorata di grigio.

Stando al sito 9t05Mac, la funzionalità sarebbe disattivata di default su tutti i dispositivi forniti agli account Apple ID i cui proprietari abbiano meno di 18 anni e su quelli con profilo, ma coloro che stanno riscontrando le problematiche non rientrano in questa categoria.

L’ipotesi più probabile è che il problema sia collegato all’opzione Annunci personalizzati, disponibile nelle impostazioni sulla privacy. Una volta attiva, anche il toogle della trasparenza del tracciamento risulta disponibile, altrimenti viene disattivato. Al momento Apple non ha ancora commentato in maniera ufficiale sull’accaduto.

L’azienda che più di tutte sembra essere infastidita dalla nuova funzionalità di trasparenza del tracciamento è senza dubbio Facebook, che ha accusato Apple di star danneggiando le piccole compagnie in tutto il mondo. Molti dei loro profitti, infatti, derivano dalle inserzioni pubblicitarie.

Vi ricordiamo, infine, che Apple si sta preparando alla Worldwide Developers Conference, evento esclusivamente in digitale che si terrà dal 7 all’11 giugno.