Apple App Store, una nuova funzione lo renderà più sicuro

Con l’aggiunta di una nuova funzione arrivata un po’ in sordina sull’App Store, Apple vuole rendere il suo negozio per il download delle applicazioni ancora più sicuro. Grazie ad un menu dedicato è infatti ora possibile segnalare le applicazioni che si ritengono inopportune e/o pericolose.

Come segnalare le applicazioni malevole su App Store? Scopriamolo!

Apple ora permette di segnalare le app direttamente dall’App Store con una versione nuova e migliorata del pulsante “Segnala un problema“. Come Richard Mazkewich e Kosta Eleftheriou hanno fatto notare su Twitter, il pulsante non solo è tornato nelle pagine delle singole app per la prima volta dopo anni, ma ora include nel menu a tendina un’opzione dedicata chiamata “Segnala una truffa o frode“.

Fino ad iOS 15, l’unico modo per trovare questo pulsante era quello di scorrere fino in fondo alla scheda App o Giochi nell’App Store, per poi essere reindirizzati verso un sito web esterno dove era necessario effettuare nuovamente l’accesso. Dopo di che era possibile scegliere tra “Segnala attività sospetta“, “Segnala un problema di qualità“, “Richiedi un rimborso” o “Trova il mio contenuto“. Nessuna delle opzioni offriva un modo chiaro per segnalare una truffa, in quanto “Segnala attività sospetta” reindirizzava direttamente al supporto Apple.

Inoltre, Apple permetteva di segnalare un problema di qualità solo se si aveva già pagato un’app e quindi solo se si era già caduti nel tranello dei truffatori.

In a major reversal, Apple quietly added back the “Report a Problem” @AppStore button in iOS 15: pic.twitter.com/UopiPDEV7e — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) October 3, 2021

Con un colpo di scena piacevole ma sicuramente inaspettato, ogni app gratuita con acquisti in-app sembra ora offrire l’opzione “Segnala un problema“. Si viene ancora rimandati a su un sito web esterno dove bisogna effettuare il login, tuttavia nel complesso questo sembra un interessante passo avanti.

Vista la grande quantità di applicazioni scam che di recente stanno affollando il negozio Apple, questo piccolo cambiamento potrebbe rendere la vita più difficile ai malintenzionati ed aiutare il team dedicato al controllo qualità dell’App Store a trovare per tempo le truffe.