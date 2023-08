Se volete aggiungere un pizzico di emozione in più al Back to School 2023, esplorando occasioni imperdibili al di là di quelle già elencate nella nostra esaustiva guida, allora vi consigliamo di valutare le opportunità offerte da Unieuro per il rientro a scuola, soprattutto se adorate l’ecosistema Apple. Questa promozione di Unieuro, infatti, è totalmente rivolta ai dispositivi targati Apple, e permette fino al 7 settembre di ottenere sconti e rimborsi.

Da smartphone a computer e smartwatch, passando per accessori come l’Apple Pencil e la Magic Keyboard per iPad, tutti questi articoli sono offerti a prezzi scontati rispetto ai prezzi di listino. Ma c’è di più, perché la promozione pubblicata da Unieuro consente anche di ottenere un rimborso fino a 250,00€ per chi acquista un nuovo notebook e si sbarazza del proprio vecchio modello. Un’occasione perfetta, ad esempio, per acquistare il MacBook Air M1, perfetto per lo studio e il lavoro grazie alle sue prestazioni avanzate e alla durata della batteria eccezionale.

Ed è proprio il MacBook Air M1 il dispositivo che vi consigliamo di acquistare, perché oltre a permettervi di risparmiare quasi 300,00€, vi consente di sbarazzarvi del vostro vecchio PC in modo facile e potenzialmente anche vantaggioso. Infatti, al rimborso massimo di 250,00€ si aggiungono ulteriori 50,00€ se il PC ha meno di 3 anni di vita. Ottenere una valutazione per il vecchio dispositivo è semplice: basta acquistare il nuovo MacBook, fare richiesta di rimborso entro 15 giorni dalla pagina dedicata e inviare l’articolo. Gli esperti valuteranno lo stato del PC e, entro 10 giorni, comunicheranno il suo valore.

Abbiamo accennato al fatto che il MacBook Air M1 è il portatile perfetto per uno studente. Le ragioni riguardano anzitutto le prestazioni garantite dal chip Apple M1, che combina CPU, GPU e memoria unificate nel medesimo package. Questo si traduce in un notevole aumento delle prestazioni rispetto ai vecchi MacBook con processori Intel, permettendo di affrontare agevolmente compiti che vanno dalla navigazione web alla modifica multimediale e alla programmazione.

Una delle caratteristiche più elogiate del MacBook Air M1 è la sua incredibile durata della batteria. L’autonomia, infatti, può raggiungere le 15 ore con un uso misto, il che significa che può resistere per l’intera giornata di studio e anche oltre, riducendo la necessità di ricaricarlo frequentemente. Sempre grazie al chip M1, questo portatile non richiede ventole per la dissipazione del calore, pertanto rimane sempre silenzioso durante l’uso, e anche le temperature non risentiranno della mancanza di un sistema di raffreddamento attivo.

Inoltre, anche se l’architettura M1 è diversa da quella dei processori Intel utilizzati in precedenza, Apple ha lavorato per garantire una buona compatibilità con le app esistenti attraverso la tecnologia di traduzione Rosetta. Molte app popolari sono state ottimizzate per il chip Apple, il che significa prestazioni ancora migliori. Ovviamente il MacBook Air M1 ha un display che rende confortevole la lettura, la visione di video e la creazione di contenuti. Questi fattori combinati fanno sì che gli studenti possano godere appieno dell’esperienza con il MacBook Air M1, potendo affrontare anche compiti più impegnativi rispetto ai tradizionali notebook entry-level.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Unieuro dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

