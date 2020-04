Apple Care+ per iPad copre anche Magic Keyboard e Apple Pencil

L’assicurazione Apple Care+ per iPad copre anche gli accessori aggiuntivi, quali Magic Keyboard e Apple Pencil. È quanto si legge sulla pagina dedicata sul sito ufficiale del colosso californiano. La garanzia, inoltre, include due interventi pe danni accidentali con un costo diverso in base al prodotto. Nello specifico, 49 euro per iPad e 29 euro per la penna e la tastiera.

Come ben sappiamo, i vantaggi di Apple Care+ si aggiungono ai due anni standard di garanzia del prodotto come previsto dalle leggi italiane e prevede un’assistenza dedicata h24 tramite chat o chiamata. Il pacchetto assicurativo deve essere acquistato entro 60 giorni dall’acquisto del prodotto Apple (iPad in questo caso).

La nuova Magic Keyboard per iPad Pro è appena stata resa disponibile anche sul mercato italiano. La grande novità riguarda l’integrazione del trackpad che permette di sfruttare tutte le funzioni di iPadOS che – proprio nell’ultima versione – ha introdotto il supporto ai trackpad. La tastiera, inoltre, gode della retroilluminazione dei tasti e – agganciandosi magneticamente al tablet della Mela – consente di inclinare il dispositivo in diverse combinazioni, fino a raggiungere un’angolazione di 130°.

Magic Keyboard è compatibile anche con gli iPad Pro delle generazioni precedenti. Nello specifico, iPad Pro 12,9″ (3ª e 4ª generazione) e iPad Pro 11″ (1ª e 2ª generazione) al prezzo rispettivamente di 399 euro e 339 euro.