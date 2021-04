Durante l’evento Spring Loaded, Apple ha annunciato la disponibilità dei nuovi modelli di iPad e delle Magic Keayboard abbinate, tra cui spicca un inedito modello bianco.

Da quanto emerso in queste ore, però, il nuovo modello di tastiera con trackpad per l’iPad Pro da 12,9″ è leggermente diverso rispetto a quello della generazione precedente per via di una differenza sostanziale nel design del tablet. Apple, ce n’era davvero bisogno?

Sicuramente uno dei prodotti che di più ha attirato l’attenzione durante il primo evento di Apple per il 2021 è l’iPad Pro da 12,9″, il primo dispositivo dell’azienda a montare un display Mini LED e il primo tablet “Designed in California” a montare lo stesso chip Apple M1 utilizzato per i nuovi coloratissimi iMac assieme anche al modello da 11″.

Proprio il display, ovvero la novità che tutti noi non vediamo l’ora di provare dal vivo quando si parla di questo nuovo iPad, potrebbe essere la causa di un problema che costringerà moltissimi appassionati ad una spesa che forse non avevano preventivato fantasticando sull’acquisto di iPad Pro 12,9″ 2021.

Secondo quando condiviso dai colleghi di iGeneration, sembra infatti che la vecchia Magic Keyboard con trackpad per iPad Pro non sia compatibile con il nuovo modello di tablet con display Mini LED:

“Nonostante l’iPad Pro 2021 da 12,9 pollici sia sostanzialmente simile ai modelli 2018 e 2020, il nuovo tablet si distingue su un punto: è più spesso, precisamente di 0,5mm. Potrebbe non sembrare molto, ma è abbastanza per Apple per adattare la sua Magic Keyboard, la tastiera dedicata al trackpad dell’iPad Pro. Secondo la documentazione fornita agli Apple Store che abbiamo potuto consultare, la vecchia Magic Keyboard non è compatibile con i grandi iPad Pro del 2021“.

Davvero Apple?

Al contrario, la nuova tastiera magnetica sarebbe compatibile anche con i modelli precedenti di iPad Pro da 12,9″. Per via della sua particolare costruzione, la quale è stata studiata per afferrare saldamente l’iPad Pro e non farlo scivolare, la vecchia Magic Keyboard non ha spazio per poter chiudere in maniera completa il nuovo iPad Pro con display Mini LED che ha uno spessore maggiorato, anche se di poco.

La storia cambia per iPad Pro da 11″ che è in tutto e per tutto simile al modello dell’anno precedente e quindi può sfruttare gli accessori già in possesso degli utenti.

Ora la domanda da farsi è: sarete disposti comunque a cambiare il vostro iPad per il nuovo modello sapendo che dovrete investire una cifra maggiore per sostituire anche la costosa tastiera?