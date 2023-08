Con l’imminente lancio dell’iPhone 15, i leaker stanno facendo gli straordinari per sfornare sempre più dettagli sul dispositivo di nuova generazione di Apple.

L’indiscrezione più significativa riguarda il possibile utilizzo di una porta USB Tipo-C al posto del tradizionale connettore Lightning. Questo cambiamento promette trasferimenti di dati più veloci e una migliore compatibilità. Ma le recenti fughe di notizie hanno messo in luce una possibile delusione in arrivo.

Sogni di USB-C infranti?

Il chiacchiericcio è iniziato con le prime notizie che suggerivano che l’iPhone 15 avrebbe adottato la tecnologia Thunderbolt per un trasferimento dati più veloce. Tuttavia, una nuova informazione mette in discussione questa idea. L’ultima indiscrezione indica che, sebbene l’iPhone 15 possa essere fornito con cavi USB-C, questi funzioneranno a velocità USB 2.0.

Mentre l’adozione dell’USB Tipo-C sembra essere una previsione unanime tra le varie fonti, le specifiche della sua integrazione rimangono un enigma. All’inizio del mese sono emerse immagini trapelate che mostrano i connettori USB-C dei prossimi iPhone, completi di un chip Retimer simile a quello dei dispositivi Thunderbolt. Questa configurazione consente teoricamente di trasferire dati a una velocità massima di 40Gbps.

Altre fughe di notizie ci hanno fatto conoscere i nuovi cavi USB-C intrecciati, presumibilmente provenienti dal laboratorio di Apple, con una lunghezza di 1,6 metri e disponibili in una gamma di colori.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Gli approfondimenti del noto leaker Majin Bu hanno rivelato che i cavi USB-C appena trapelati, sebbene più robusti e più lunghi dei loro predecessori, sono solo conformi allo standard USB 2.0. In sostanza, ciò significa che la velocità di trasmissione dei dati sarà limitata a 480Mbps, non diversamente dalle capacità del connettore Lightning.

È possibile che il gigante tecnologico riservi il supporto Thunderbolt esclusivamente ai modelli più costosi come iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Dato che attualmente Thunderbolt è riservato agli utenti iPad Pro, una mossa del genere non sarebbe senza precedenti.

In alternativa, tutti i modelli di iPhone 15 potrebbero effettivamente supportare Thunderbolt, con Apple che venderebbe i cavi corrispondenti come accessori separati e includerebbe in confezione solo le alternative più lente. Questa strategia sarebbe in linea con il solito comportamento di Apple.

Una possibilità più remota è che i cavi trapelati non siano mai stati destinati all’iPhone 15. Potrebbero invece essere progettati per le nuove iterazioni del Magic Mouse e della Magic Keyboard, che si dice abbiano entrambi porte USB Tipo-C. Se ciò fosse vero, le limitazioni alla velocità dei dati non sarebbero così importanti.