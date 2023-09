Durante l’annuncio dell’iPhone 15, e dell’iPhone 15 Pro, una delle principali novità decantate da Apple, è stata l’adozione delle porte USB-C al posto delle soluzioni proprietarie precedenti. Una decisione che, come tutti ben sappiamo, deriva da un obbligo ben preciso dettato dalla Unione Europea ma che Apple ha presentato come uno step evolutivo ben pianificato per la sua gamma di smartphone, mostrandone tutti benefici come se fossero delle caratteristiche esclusive di iPhone 15 e iPhone 15 Pro.

OnePlus, visti i toni ironici con cui la community ha reagito a quella specifica porzione della presentazione, ha scelto di provocare goliardicamente Apple, attraverso un post su X.

USB-C since 2015.

Fast charging since 2016. Just sayin' pic.twitter.com/lUzmdcZPi0 — OnePlus Europe (@OnePlus_Europe) September 13, 2023

Il messaggio, condiviso su X, è diretto e conciso: “USB-C dal 2015. Ricarica veloce dal 2016. Solo per dire”.

Questo tipo di battute sono abbastanza comuni nel mondo della tecnologia e spesso servono a generare un po’ di discussione attorno a un prodotto, o a un marchio come in questo caso con OnePlus. L’obiettivo non è ovviamente quello di screditare Apple, dato che è necessario molto di più per influenzare il successo dell’azienda, o convincere i suoi fedeli fan a cambiare sistema, ma è indubbio che l’ultimo keynote di Apple, al netto della qualità dei prodotti presentati, ha offerto numerosi spiragli per reazioni di questo genere.

Tuttavia, il commento di OnePlus mette in luce, ancora una volta, come fin troppe volte, vengano presentate come delle grandi novità, o addirittura delle rivoluzioni, caratteristiche, o tecnologie, che in realtà non lo sono affatto.