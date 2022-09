Apple ha deciso di fare un grande passo in avanti per quanto riguarda la produttività e l’organizzazione degli iPad, implementando in iPadOS 16 quello che viene chiamato Stage Manager, ovvero una funzione progettata per offrire un esperienza multitasking simile a quella dei Mac con la possibilità di ridimensionare e sovrapporre le finestre.

All’inizio la funzionalità è stata rilasciata solamente per gli iPad dotati di chip Apple M1. Ora, con la beta di iPadOS 16.1, possono avvantaggiarsi di questo nuovo modo di gestire le app anche gli utenti che hanno un iPad Pro meno recente.

Sembrava che Stage Manager per gli utenti di “vecchi” iPad Pro fosse solo un miraggio, con Apple che aveva chiaramente annunciato di aver riservato la caratteristica solamente agli iPad dotati di processore M1.

Nell’ultima beta di iPadOS 16.1, però, ha portato questa esperienza anche su dei modelli meno recenti. Sarà disponibile anche sugli iPad Pro 11″ (prima generazione e successive) e sugli iPad Pro 12,9″ (terza generazione e successive).

Purtroppo però non è tutt’oro quel che luccica. La funzione Stage Manager avrà dei limiti per i modelli più datati rispetto ai modelli con processore serie M. Funzionerà, infatti, solo esclusivamente sul display integrato dell’iPad e non anche su display esterni. Questa funzione, momentaneamente, sarà esclusa anche dai dispositivi dotati di chip M1. Non c’è da preoccuparsi, però, perché tale caratteristica sarà rilasciata anche per loro in un prossimo aggiornamento software, in arrivo entro la fine dell’anno.

Così Apple ha commentato la propria decisione:

“Fornire questo supporto multi-display è possibile solo con tutta la potenza degli iPad basati su M1. I clienti con iPad Pro 3a e 4a generazione hanno espresso un forte interesse a poter provare Stage Manager sui loro iPad. In risposta, i nostri team hanno lavorato duramente per trovare un modo per fornire una versione a schermo singolo per questi sistemi, con supporto per un massimo di quattro app live sullo schermo dell’iPad contemporaneamente. Il supporto del display esterno per Stage Manager su iPad M1 sarà disponibile in un aggiornamento software entro la fine dell’anno“.

Sta di fatto che dovremo aspettare il rilascio di iPadOS 16.1 ad ottobre.