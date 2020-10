Apple fissa un nuovo evento, iPhone 12 finalmente in arrivo?

Il momento sembra ormai alle porte: Apple ha annunciato che terrà il suo prossimo keynote in streaming la prossima settimana, solleverà finalmente il drappo rosso alla famiglia di prodotti iPhone 12 e iPhone 12 Pro?

Apple ha fissato il suo prossimo evento per martedì prossimo. Il keynote non si terrà dal vivo con stampa e pubblico presenti in loco per via delle misure di contenimento dovute al Coronavirus, verrà invece trasmesso un video preparato dall’azienda esattamente com’è accaduto per l’annuncio del nuovo iPad Air e di Apple Watch serie 6 e Apple Watch SE.

La data coincide con ciò che avevano preannunciato le tante voci di corridoio circolate in rete negli ultimi giorni. Il lancio dei tanto attesi iPhone 12 avverrà dunque il 13 ottobre come comunicato dall’azienda che ha condiviso la classica locandina dedicata all’evento. Nell’immagine non si fa riferimento agli iPhone, come da tradizione Apple che non annuncia mai quali saranno i prodotti che si vedranno durante le presentazioni, tuttavia la dicitura “Hi, speed” e la grafica sembrano indicare la tecnologia 5G che i prossimi iPhone integreranno a bordo.

Tra i prodotti che potrebbero essere presentati durante il keynote ci aspettiamo di trovare iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, oltre al classico iPhone 12 che verrà probabilmente affiancato dall’iPhone 12 Mini. Tra le novità che contraddistingueranno i nuovi modelli sono attesi nuovi design con notch più piccolo e bordi più squadrati, un sensore Lidar per i modelli Pro e, anche se questa news sembra essere stata smentita qualche giorno fa, sui modelli Pro potrebbe fare il proprio debutto un display a 120Hz.

Inoltre potrebbero trovare spazio durante la serata anche gli ormai attesissimi AirTags e perché no, con un po’ di fortuna, anche le Apple AirPods Studio ovvero le prime cuffie over ear con il marchio della mela.

L’appuntamento è quindi a martedì 13 ottobre alle ore 19:00 ora italiana per scoprire cos’ha in serbo per noi l’azienda di Cupertino e quando finalmente potrete mettere le mani sui nuovi prodotti.