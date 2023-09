Nel suo costante impegno per migliorare l’esperienza musicale dei suoi utenti, Apple ha recentemente acquisito BIS Records, un’etichetta discografica svedese con una storia lunga cinquant’anni nel mondo della musica classica. Questa mossa strategica è stata annunciata da Robert von Bahr, fondatore di BIS Records, aprendo la strada a nuove opportunità e sviluppi emozionanti per gli appassionati di musica classica in tutto il mondo.

Fonte: Apple

La notizia arriva poco dopo il lancio dell’app Apple Music Classical, che Apple ha descritto come il “catalogo di musica classica più grande del mondo” con oltre 5 milioni di tracce. Questa app è stata lanciata a fine marzo e rappresenta un impegno significativo da parte di Apple nel mondo della musica. Ora, con l’aggiunta di BIS Records, l’offerta di musica classica di Apple si arricchisce ulteriormente, creando una piattaforma più robusta per gli appassionati di questo genere.

Robert von Bahr, fondatore di BIS Records, ha condiviso le sue motivazioni per questa vendita storica. Oltre alla sua età di 80 anni, ha evidenziato il suo interesse per il supporto di Apple alla tecnologia audio spaziale e per l’opportunità di portare la musica classica a nuove orecchie in tutto il mondo. Questa sincera motivazione sottolinea l’impegno di Apple nel preservare e promuovere l’eredità della musica classica, rendendola accessibile a una generazione più giovane e diversificata di ascoltatori.

Mentre i dettagli finanziari dell’acquisizione non sono stati resi pubblici, von Bahr ha rassicurato che lui e il suo team saranno “mantenuti” da Apple. Questa mossa suggerisce che Apple stia cercando di preservare il patrimonio e l’esperienza di BIS Records nell’ambito della musica classica, mentre lavora per espandere ulteriormente la sua offerta di contenuti.

L’acquisizione di BIS Records rappresenta un passo significativo nell’ambito degli sforzi di Apple per promuovere la musica classica e differenziare la sua piattaforma di streaming musicale.

L’acquisizione di BIS Records da parte di Apple rappresenta un importante passo avanti nell’ambito della musica classica digitale. Offre agli appassionati di musica classica una piattaforma più ricca di contenuti e potrebbe aprire nuove opportunità per gli artisti e i creatori di questo genere. Resta da vedere come questa mossa influenzerà il panorama della musica, ma è evidente che Apple è determinata a far sì che questa forma d’arte continui a brillare nel mondo digitale.