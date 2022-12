Secondo alcune voci di corridoio Apple potrebbe essere intenzionata a rimandare, o addirittura cancellare, l’uscita di iPhone SE 4.

Inizialmente prevista per il 2024 l’uscita di iPhone SE 4, la quarta generazione di un iPhone economico, potrebbe addirittura non arrivare. A riportarlo è stato un noto analista di mercato: Ming-Chi Kuo. Sul suo profilo Twitter l’uomo ha infatti scritto che ritiene che Apple stia riconsiderando l’idea dell’iPhone SE 4 e potrebbe annullare o posticipare la sua produzione di massa. Questo sarebbe dovuto al fatto, secondo Ming-Chi, i modelli di iPhone di fascia bassa ottengono meno vendite di quanto Apple vorrebbe.

Ovviamente, considerando l’enorme riservatezza di Apple, siamo nel campo delle totali congetture. Tuttavia l’analista avanza tre punti a sostegno di questa sua tesi. Prima di tutto, come già detto, il fatto che le vendite su iPhone di fascia più bassa non sono elevate quanto Apple vorrebbe che fossero.

Inoltre Kuo ritiene anche che i cambiamenti di piani per l’iPhone SE 4 potrebbero essere dovuti all’introduzione di schermo più grande: si ipotizza uno schermo da 6,1 pollici che, ovviamente, aumenterebbe il costo del telefono e quindi il prezzo di vendita finale. questo, sempre seco: essendo un iPhone economico e conveniente, basterebbe semplicemente venderlo a un prezzo medio e pubblicizzarlo comunque come “conveniente”.

(1/5)

My latest survey indicates that Apple will likely cancel or postpone the mass production plan for the 2024 iPhone SE 4. I think this is due to the consistently lower-than-expected shipments of mid-to-low-end iPhones (e.g., SE 3, 13 mini, and 14 Plus),

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 21, 2022