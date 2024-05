Apple ha scartato questo cinturino per i suoi Watch, vi sarebbe piaciuto?

In un recente post pubblicato online su X, sono emerse immagini di un inedito cinturino in silicone per Apple Watch, caratterizzato da una particolarità: una fibbia in metallo. Il prototipo, che non è mai stato rilasciato ufficialmente da Apple, è stato condiviso dall'utente nota come StellaFudge. Le immagini mostrano un cinturino di colore rosso, ma sembra che esista anche una variante bianca di questo accessorio mai reso disponibile all'acquisto.

Il design del cinturino include un meccanismo regolabile e una fibbia metallica, differenziandosi così dal classico perno utilizzato in altri modelli. Secondo quanto riportato, il meccanismo di chiusura è notevolmente semplice e produce un "click" molto soddisfacente quando si aggancia.

"La fibbia è fissata con una barra a perno per assicurarla a un'estremità. Il meccanismo di bloccaggio è estremamente semplice e ha un click molto soddisfacente. Si regola in modo simile a un cinturino sportivo, ma offre un maggior supporto per i polsi," ha spiegato StellaFudge.

Il motivo per cui Apple potrebbe aver deciso di non procedere con la produzione di questo cinturino non è chiaro, ma il leaker suggerisce che l'adattamento della fibbia potrebbe essere considerato scomodo, oltre a essere probabilmente più complesso da produrre.

Oltre al cinturino in silicone, si dice che Apple abbia sperimentato anche alcuni prototipi in pelle nei colori Saddle Brown, Red e Ultraviolet. Non è raro che prototipi di prodotti Apple vengano alla luce in questo modo, fornendo spunti su ciò che potrebbe essere stato e, talvolta, su ciò che potrebbe ancora essere.

In passato, altri prototipi trapelati hanno rivelato idee scartate dall'azienda, come un Apple Watch Ultra più scuro con retro in ceramica nera e un iPhone X color oro, quest'ultimo ha anticipato il colore introdotto con l'iPhone XS.

Rumor recenti suggeriscono che Apple potrebbe annunciare un rinnovato "Watch X" entro la fine dell'anno, alimentando le voci riguardo possibili nuovi design anche per i cinturini.