Apple ha da poco annunciato il rilascio della seconda generazione del suo Apple HomePod. Sebbene caratterizzato da elementi di prima categoria, alcuni aspetti potrebbero non convincere tutti o non risultare adeguati alle nostre esigenze. Vedere da “vicino” cosa caratterizzi ciascuna generazione di HomePod e cosa sia cambiato da una all’altra, potrebbe quindi risultare un aiuto importante per decide se optare per la nuova versione o se rivolgersi a canali esterni, come ad esempio eBay, per acquistare la (ora) più economica prima generazione.

Per aiutarvi in questa decisione abbiamo deciso di presentarvi i due HomePod a confronto.

Le caratteristiche tecniche

Apple HomePod 2° generazione Apple HomePod Estetica Design migliorato con tessuto a rete acusticamente trasparente Tessuto a rete acusticamente trasparente Touch-sense Incremento della superficie touch retroilluminata, che si illumina da un bordo all’altro, simile a HomePod Mini Superficie touch retroilluminata Chip Chip S7 da Apple Watch Series 7 del 2021 Chip A8 da iPhone 6 e ‌iPhone‌ 6 Plus del 2013 Woofer Woofer ad alta escursione da 10cm (4 pollici) Woofer da 10cm (4 pollici) Alte frequenze Cinque tweeter a tromba Sette tweeter a tromba Microfoni Quattro microfoni beamforming far-field Sei microfoni beamforming far-field Connessione Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11n); Thread; Ultra-wideband U1 Wi-Fi 5 (802.11ac) Bluetooth 5.0 5.0 Domotica e sensori Sensori di temperatura e umidità; riconoscimento di allarmi e suoni; accelerometro accelerometro Connessione elettrica cavo rimovibile cavo rimovibile Dimensioni (altezza) 168 mm 172mm Dimensioni (diametro) 140 mm 140 mm Peso 2,34 kg 2,5 kg Colorazioni Bianco; Mezzanotte Bianco, Grigio Siderale

Esteticamente, HomePod di prima e seconda generazione differiscono praticamente solo per la dimensione del display touch.

Quale scegliere?

Partiamo tagliando la testa al toro: prendere o non prendere HomePod 2° generazione? Premesso che questa valutazione non può che essere strettamente personale e basata sulle esigenze personali di ciascuno di noi, a nostro avviso la risposta più corretta a questa domanda non può che essere: dipende. Se l’acquisto deve avvenire per sostituire un HomePod di prima generazione ancora pienamente funzionante, a nostro avviso non ne vale la pena. Sebbene sia innegabile che ci siano state alcune innovazioni è altrettanto innegabile che per alcuni elementi Apple abbia fatto qualche passo indietro.

Evidente è, ad esempio, il calo del numero di speaker, o un downgrade dello standard Wi-Fi; così come la presenza di un numero inferiore di microfoni. E se per questi ultimi non è detto che il numero sia indicativo di una maggior qualità della performance, un minor numero di speaker è generalmente sinonimo (a parità di qualità) di un suono meno ricco. Quindi se il vostro Apple HomePod di prima generazione fa ancora il suo dovere non ci sentiamo di spingere sull’acquisto immediato del nuovo arrivato.

HomePod non supporta ancora Spotify!

Questa considerazione, a nostro avviso, vale a maggior ragione nel caso di un acquisto pensato per affiancare un nuovo device a quanto già presente in casa: il nuovo Apple HomePod, salvo ripensamenti della casa madre, non può collegarsi con la precedente generazione. Ne consegue che se avete la necessità di creare un elemento stereo dovrete per forza acquistare la prima versione del device (là dove con Apple HomePod di seconda generazione dovrete acquistarne due): con una spesa decisamente più contenuta potrete allargare il vostro “parco” di speaker Apple rinunciando solo ad alcune feature accessorie.

Per gli utenti che non possiedono già un HomePod 1st Gen, il nuovo modello è la scelta più sensata.

Tuttavia è vero che alcune delle novità introdotte potrebbero essere viste come importanti (se non fondamentali) da alcuni utenti: un nuovo aspetto estetico e alcuni sensori pensati per la domotica. Se in casa non è ancora presente nessun HomePod, riteniamo che l’acquisto possa essere preso in seria considerazione: oltre alle già citate nuove caratteristiche, è decisamente più probabile che la seconda generazione venga supportato per maggior tempo.

L’HomePod di prima generazione non è però ufficialmente arrivato in Italia ed è quindi più difficile da reperire. La seconda generazione di smart speaker sarà disponibile dal 3 febbraio 2023 su Amazon o sul sito ufficiale Apple.it a 349,00 euro.