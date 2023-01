Dopo il recente arrivo dei nuovi MacBook Pro M2 Pro e M2 Max e degli altrettanto recenti Mac Mini con M2 e M2 Pro, Apple non sembra intenzionata a fermarsi e presenta un nuovo prodotto, questa volta destinato agli amanti della musica: Apple HomePod di seconda generazione.

Fonte: Apple

Per quanto riguarda l’aspetto esteriore questa nuova generazione non si discosta molto da quanto visto in precedenza. Questo si traduce nella possibilità di portare in casa un oggetto che sarà in grado di arricchire qualsiasi ambiente con il suo design moderno ed elegante.

Ma le vere novità si scoprono andando a vedere all’interno del nuovo Apple HomePod, novità che permettono di usufruire di una qualità del suono di primissima categoria, in grado di mantenere l’alta fedeltà dei suoni e di adattare la “trasmissione” all’ambiente. Sotto la “scocca” troviamo un woofer ad alta escursione da 4″, che grazie al potente motore audio è in grado di espandere il diaframma di 20 mm, a cui fanno da contraltare ben cinque tweeter beamforming , disposti in array intorno alla base, che permettono di ottimizzare le alte frequenze.

Il tutto viene gestito dal chipset S7 di Cupertino: questo permette di effettuare rilevazioni in tempo reale dell’ambiente circostante, analizzare echi e riverberi e calibrare il profilo audio. Risultato: un audio dettagliato e ricco di sfumature che si adatta a ciò che circonda il nuovo Apple HomePod, per la migliore esperienza d’ascolto possibile.

La seconda generazione di Apple HomePod porta con sé anche il pairing automatico dei device: se due HomePod condividono la stessa stanza potranno essere abbinati per dare vita ad un suono stereo ancora più performante. Al contrario, se posti in stanze diverse, potranno riprodurre musica e suoni in maniera indipendente tra loro. Ovviamente non manca la possibilità di interagire con Siri: Apple HomePod integra ben quattro diversi microfoni che permettono di interagire con l’assistente virtuale di Cupertino anche senza avere in mano l’iPhone: la funzione Handoff permette infatti di spostare l’audio a piacere dallo smartphone all’homePod

Apple HomePod integra anche alcune funzioni smarthome, sia legate alle azioni di tutti i giorni che alle situazioni in cui la sicurezza è importante. Da una parte abbiamo il supporto a Matter e la presenza di sensori per temperatura e umidità. Quanto alla sicurezza, con un prossimo aggiornamento software, sarà possibile avere un sistema di riconoscimento per allarmi per fumo e monossido di carbonio.

Apple HomePod seconda generazione sarà disponibile a partire dal 3 febbraio, nelle colorazioni Mezzanotte e Bianco con incluso 6 mesi di abbonamento gratuito ad Apple music: