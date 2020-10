Apple HomePod Mini, Google e Amazon devono tremare?

L’evento dell’azienda di Cupertino dedicato al lancio dei nuovi iPhone 12 ha visto anche l’arrivo di un’altra novità. Apple ha infatti annunciato una versione rimpicciolita dell’unico speaker smart messo in commercio con il marchio della mela morsicata e mai arrivato ufficialmente in Italia: ecco a voi HomePod Mini. Andiamo a scoprire insieme tutte le caratteristiche del nuovo rivale degli altoparlanti Echo di Amazon e Nest Home di Google.

La prima novità che salta subito all’occhio è la forma: HomePod Mini ha dimensioni decisamente più contenute rispetto alla versione originale lanciata da Apple nel 2018. Il dispositivo si presenta sotto forma di una piccola sfera avvolta da un tessuto dalla trama 3D. Nonostante ciò, lo smart speaker dispone di un driver orientato berso il basso e due speaker passivi in grado di garantire comunque un suono a 360 gradi con una qualità degna del suo predecessore.

La qualità audio è gestita dal chip Apple S5 abilitando quello che Apple computational audio, un’equalizzazione in tempo reale che avviene automaticamente 120 volte al secondo.

“HomePod mini è l’altoparlante intelligente per eccellenza per chiunque abbia un dispositivo Apple. Funziona senza sforzo con l’iPhone per trasmettere musica, rispondere alle chiamate o fornire suggerimenti di ascolto personalizzati, alzare il suono della Apple TV, riprodurre musica da un Mac e molto altro ancora. C’è un sacco di innovazione Apple racchiusa in un altoparlante così piccolo, il tutto a un prezzo accessibile” ha dichiarato Bob Borchers, vice presidente di Apple per il Worldwide Product Marketing.

Nella parte alta è posizionato un pannello touch retroiluminato tramite il quale sarà possibile visualizzare alcune informazioni dopo aver interagito con l’assistente vocale Siri e dove verranno posizionati i vari controlli per il comando manuale del dispositivo.

All’interno di HomePod Mini è incluso anche il chip Ultra Wideband Apple U1, il quale ha fatto la sua prima comparsa in iPhone 11 e che sta lentamente trovando la propria strada verso tutti i prodotti annunciati di recente dall’azienda californiana. Tale chip permette un posizionamento preciso ed accurato anche all’interno di spazi chiusi, in quanto è in grado di misurare distanza e direzione in cui un altro chip dello stesso tipo è posizionato.

L’utilizzo di questo chip in sempre più prodotti Apple permetterà lo sviluppo di moltissime funzioni legate alla casa smart e a HomeKit, inoltre sarà la base dei tanto attesi AirTag che vedranno la luce nel 2021. Inoltre permette di avvicinare il proprio iPhone dotato di chip U1 per ricevere le informazioni sulla musica in riproduzione e ricevere del feedback aptico a ritmo di musica.

Una tra le funzioni lanciate da Apple per HomePod Mini è Intercome, una specie di interfono grazie al quale è facile scambiare rapidi messaggi vocali tra HomePod Mini, iPhone, iPad e persino CarPlay. Siri, e quindi lo speaker smart, è in grado di riconoscere le voci dei vari utenti della casa per salvaguardare la privacy.

HomePod Mini sarà disponibile dal 6 novembre per il pre-ordine e sarà spedito a partire dal 16 dello stesso mese nelle colorazioni Space Gray e White. Per il mercato americano il prezzo annunciato da Apple è di 99 dollari. Non sappiamo ancora se lo speaker questa volta riuscirà a mettere piede nel vecchio continente ma la nostra speranza è di poterlo provare e confrontare con i principali rivali, Google Nest Home Mini e Amazon Echo Dot, al più presto.