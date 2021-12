Cosa regalare per Natale ad un fan Apple?

Le feste natalizie si avvicinano ed è tempo per tutti di pensare a quali regali fare ad amici e parenti. Sicuramente ognuno di noi conoscerà almeno un grande appassionato del marchio Apple: l’ecosistema che si crea con questa line-up di prodotti attira a sé ormai da anni una nutrita fetta di pubblico, che è ben contento di non farsi mancare nemmeno un accessorio tecnologico del brand della Mela.

In alternativa, potreste essere proprio voi i seguaci della casa di Cupertino, in cerca di idee regalo per concedere ai vostri cari un dispositivo premium e altamente performante come l’iPhone oppure un piccolo ma funzionale accessorio destinato a durare per molti anni.

Quali prodotti Apple comprare per Natale?

Qualunque sia la vostra posizione rispetto all’ecosistema Apple, abbiamo selezionato alcune idee regalo che spaziano dai dispositivi mobili più conosciuti agli accessori tecnologici, in modo da accontentare ogni vostra esigenza.

Apple Watch Loop

Una delle caratteristiche più amate di Apple Watch è la possibilità di cambiare cinturino in base alle esigenze o anche solo al look del giorno. I veri amanti della combinazione tra stile e tecnologia non possono farsi mancare questo cinturino originale Apple realizzato in maglia milanese in acciaio inossidabile.

Questo cinturino magnetico, ispirato nella texture a un design creato a Milano nell’Ottocento, è compatibile con i modelli di Apple Watch dalla Series 3 in poi con cassa da 42 o 44 mm e può essere regolato liberamente a seconda della larghezza del polso di chi lo indossa.

iPhone 12

La gamma di iPhone e il sistema operativo iOS raccolgono ogni anno il favore di un’ampia fascia di pubblico, che parte proprio da questi smartphone a costruire il proprio ecosistema Apple personale. Si tratta tuttavia di un acquisto importante, che non tutti possono o vogliono affrontare. La line-up di iPhone dell’anno precedente rappresenta allora un’interessante possibilità per chi vuole avvicinarsi al brand di Cupertino.

iPhone 12, la star del 2020 in casa Apple, offre funzionalità premium come il chip A14 Bionic e un sistema a doppia fotocamera capace di registrare video in 4K Dolby Vision. Apple garantisce inoltre ai propri dispositivi diversi anni di aggiornamenti, per potervi assicurare un utilizzo prolungato del vostro nuovo iPhone anche se lo avete comprato più tardi rispetto al day one.

AirTag

Forse avete un amico perennemente distratto, che perde a cadenza quasi quotidiana i suoi effetti personali e rischia di lasciare in aeroporto la propria valigia a ogni viaggio, o forse quell’amico siete proprio voi. In ogni caso, AirTag è l’accessorio tecnologico firmato Apple che vi eviterà questi spiacevoli inconvenienti.

AirTag si configura in un attimo in abbinamento a un iPhone o un iPad e può essere agganciato a svariati oggetti. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband e alla rete “Dov’è“, che utilizza il segnale di altri dispositivi Apple collegati nelle vicinanze, non dovrete più preoccuparvi di perdere quello a cui tenete di più.

Apple Pencil – 1ᵃ e 2ᵃ generazione

Dopo anni dal lancio sul mercato, Apple Pencil continua a dettare lo standard per gli stylus da usare in abbinamento ai tablet. Pensata per fornire una serie di nuove funzionalità ai modelli di iPad compatibili, Apple Pencil è un accessorio imprescindibile per i creativi, siano essi professionali o amatoriali, e per gli studenti.

La prima generazione di Apple Pencil è compatibile con iPad Pro di prima e seconda generazione, iPad Pro da 10,5 pollici, iPad Pro da 9,7 pollici, iPad Air di terza generazione, iPad di sesta, settima e ottava generazione e iPad mini di quinta generazione.

La seconda generazione di Apple Pencil è invece compatibile con iPad Pro 12,9″ dalla terza alla quinta generazione, iPad Pro 11″ dalla prima alla terza generazione e iPad Air di quarta generazione.

AirPods – 3ᵃ generazione

La maggior parte degli smartphone, sia iOS che Android, ha abbandonato ormai definitivamente il jack audio da 3,5mm: questo è il momento migliore per regalare ai vostri cari la nuova generazione di cuffie TWS Apple, ancora più confortevoli grazie al nuovo design affusolato e alla custodia di ricarica MagSafe.

La terza generazione di AirPods porta con sé le feature già conosciute e amate nelle precedenti iterazioni degli auricolari Apple con l’aggiunta dell’audio spaziale, che rileva dinamicamente la posizione della testa per un suono più intensivo che mai, e la calibrazione adattiva della musica in base alla forma dell’orecchio.

Carta regalo App Store + iTunes

Nessuna idea regalo di questa lista vi sembra davvero adatta a ciò che avete in mente? Non preoccupatevi, c’è spazio anche per un pensiero dell’ultimo minuto, che tuttavia farà un grande piacere a tutti gli appassionati del mondo Apple. Per mezzo di Amazon è infatti possibile acquistare una carta regalo valida su iTunes e sull’App Store Apple, assegnando un importo personalizzato.

In questo modo il vostro destinatario sarà libero di scegliere a cosa destinare il credito così ottenuto, utilizzandola sugli store virtuali Apple per l’acquisto di app, giochi, musica, film, libri e spazio di archiviazione iCloud.

