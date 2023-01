Sulla base di alcune dinamiche interne all’azienda, Tim Cook, CEO di Apple, si è decurtato lo stipendio di circa il 40%.

Non è un segreto che, a livello globale, sia in corso una delle situazioni economiche più strane e preoccupanti degli ultimi decenni: molti degli eventi passati e in corso hanno destabilizzato anche mercati e aziende che, storicamente, erano ritenuti stabili. E Apple non è risultata immune: lo scorso anno aveva chiuso con una capitalizzazione pari a 3000 miliardi di dollari mentre attualmente si aggira attorno a “solo” 1000 miliardi. Cifre che restano astronomiche, ma che rendono ben chiaro quanto sia stato drastico il cambiamento.

Ed è forse proprio tenendo conto di questi numeri che Tim Cook, l’attuale CEO dell’azienda di Cupertino, ha deciso di tagliarsi in modo netto lo stipendio: nel corso del 2023 guadagnerà il 40% in meno rispetto all’anno precedente. Ma anche a fronte del taglio si parla però di cifre che, almeno per i comuni lavoratori, sono decisamente importanti. Nel 2022 Cook aveva incassato quasi 100 milioni di dollari (99,4 per la precisione) tra stipendio base (3 milioni), premi azionari (83) milioni e altre forme di compenso (13,4 milioni). Ora Tim Cook si dovrà “accontentare” di soli 49 milioni.

La richiesta di taglio è arrivata direttamente dallo stesso Cook a seguito di un voto degli azionisti sul suo pacchetto retributivo: a questo giro “solo” il il 64% degli azionisti ha approvato il compenso di Cook; un calo importante a fronte del 95% che lo ha approvato per l’anno fiscale 2020. Apple ha anche ridotto il numero di azioni societarie che Cook riceverà se si ritirerà prima del 2026.

Agli azionisti Cook ha anche rivolto un proprio messaggio personale, che qui vi riportiamo:

“Le sfide globali che stiamo affrontando – dall’inflazione, alla guerra nell’Europa orientale, agli impatti duraturi della pandemia – rendono questo un momento per un’azione deliberata e ponderata. Abbiamo sempre gestito Apple a lungo termine, e questo significa continuare a investire nell’innovazione, nelle persone e nella differenza positiva che possiamo fare nel mondo“.

Cook viene pagato principalmente in unità di azioni limitate della società: la quantità di azioni Apple che Cook ottiene dipende dalla performance di Apple nell’ambito dell’indice S&P 500, il più importante indice azionario statunitense. In genere Apple è sempre andata abbastanza bene da permettere a Cook di ricevere il massimo di quanto pattuito.