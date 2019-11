Apple rilascia iOS 13.2.2: risolti i fastidiosi problemi del multitasking

Apple, con iOS 13.2.2, ha risolto alcuni problemi che riguardavano la gestione del multitasking e la connettività: l'aggiornamento è disponibile.

Apple ha ufficialmente rilasciato iOS 13.2.2 e iPadOS 13.2.2, aggiornamenti che correggono un fastidioso e frequente bug che riguarda la gestione del multitasking. Pur essendo un aggiornamento minore, le correzioni sono abbastanza interessanti.

Sempre più utenti hanno segnalato ad Apple alcuni problemi che riguardano il multitasking anche in iOS 13.2. Il principale bug consiste nella chiusura inaspettata delle schede con il passaggio da un’applicazione a un’altra. Anche app come YouTube e Safari sono vittima di problematiche: le pagine e i video si ricaricano spesso.

La velocità e la frequenza con cui questo avviene è davvero elevata e questo ha infastidito non poco i consumatori, che hanno immediatamente inviato una segnalazione al produttore.

Proprio per questo motivo, la società di Cupertino ha lavorato per trovare prontamente una soluzione, rilanciando l’attuale aggiornamento. Gli utenti potranno quindi installarlo grazie a una notifica OTA o recandosi nell’apposita sezione del menù “Impostazioni”. Questo update risolve anche delle problematiche di secondaria importanza e poco frequenti: la momentanea perdita della connessione dopo una chiamata e brevi intervalli di tempo in cui è impossibile utilizzare internet.

Apple ha anche rilasciato la versione beta di iOS 13.3, un aggiornamento senz’altro più importante e con molte più novità, come Communication Limits di Screen Time e una voce che permette di nascondere gli Animoji e Memoji dalla tastiera.