Apple, iOS 14 avrà meno bug grazie a una riorganizzazione delle procedure di sviluppo software

Il lancio di iOS 13 è stato catastrofico dal punto di vista della qualità del software, a causa della miriade di bug che lo hanno afflitto e che hanno portato a un rilascio serrato di patch che non si era mai visto prima d’ora per la piattaforma mobile di Apple. Per questo, in vista di iOS 14, Apple avrebbe intenzione di rivoluzionare le procedure di sviluppo attuali, giudicate caotiche e poco ottimizzate.

Secondo quanto riportato da Bloomberg infatti Craig Federighi, Apple Senior Vice President of software engineering, avrebbe già incontrato di recente gli sviluppatori software per annunciare loro tutti gli imminenti cambiamenti.

Attualmente sembrerebbe che, mentre ‎alcuni team di sviluppo aggiungono nuove funzionalità all’ultima build su base giornaliera, altri lo facciano con cadenza settimanale. In questo modo ‎molte nuove funzionalità non sarebbero quindi testate a fondo dai beta tester. Per questo d’ora in poi i team di sviluppo ‎si assicureranno che le build giornaliere abbiano le funzionalità ancora incompiute e piene di bug disabilitate per impostazione predefinita. Se i tester vorranno giocarci comunque potranno abilitarle individualmente, attraverso un nuovo menu delle impostazioni chiamato Flags, ‎‎che probabilmente suona familiare ai beta tester di Chrome‎‎.

Ma non è tutto, perché ‎Apple estenderà questo nuovo approccio anche allo sviluppo dei futuri aggiornamenti di iPadOS, watchOS, macOS e tvOS. A quanto apre infatti molti utenti Mac si sarebbero lamentati di macOS Catalina, mentre un recente aggiornamento iOS avrebbe bloccato gli altoparlanti HomePod. È chiaro a tutti quindi che il colosso dovrà cambiare approccio in vista del futuro ciclo di aggiornamenti.