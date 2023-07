Se il prezzo dell’ultimo iPad base, che dovrebbe rappresentare l’opzione entry-level dei tablet Apple, ha raggiunto un livello tale da non poter essere considerato più un tablet economico, ma state cercando un modello dal prezzo più accessibile, vi consigliamo di approfittare dell’offerta Comet per il modello 2021 di 9ª generazione. Questo portale lo propone a soli 330,00€, quasi la metà rispetto al modello più recente.

Questa offerta è una delle tante presenti nell’ultimo volantino Comet, con sconti che scadranno alla fine della giornata. Pertanto, se stavate cercando un tablet Apple a un prezzo conveniente, questa è un’offerta che non dovreste lasciarvi sfuggire. Parliamo di un risparmio netto di oltre 100 Euro rispetto al prezzo originale. Inoltre, il fatto che Apple aggiorni costantemente il software anche sui suoi modelli più vecchi dovrebbe convincervi ancora di più che non è necessario investire in un modello di punta.

Pur essendo il modello base della gamma, iPad 2021 vanta la tecnologia True Tone, che adatta l’illuminazione dello schermo da 10,2″ in base alle condizioni di luce circostanti, garantendo sempre una visione ottimale di ciò che si sta guardando. Come saprete, Apple utilizza chip proprietari sui suoi dispositivi. Su questo vi è l’ottimo A13 Bionic con Neural Engine, che garantisce una velocità di calcolo straordinaria per la categoria, consentendovi di svolgere attività complesse e di gestire facilmente più applicazioni contemporaneamente.

La parte multimediale vede invece una fotocamera posteriore da 8MP con grandangolo e una frontale da 12MP con ultragrandangolo. Entrambe vi consentiranno di catturare foto e video di buona qualità, con dettagli nitidi e colori vibranti. Presente inoltre la funzione di inquadratura automatica, che si adatta automaticamente al movimento degli oggetti, garantendo scatti sempre perfetti.

Gli altoparlanti stereo integrati offrono un audio coinvolgente e di alta qualità, che trasforma la visione di film, la riproduzione di musica e l’ascolto di audiolibri in un’esperienza coinvolgente. Per quanto riguarda la sicurezza, infine, iPad 2021 è dotato di Touch ID, un sistema di autenticazione sicura che garantisce che solo voi possiate accedere al vostro dispositivo. Inoltre, potrete utilizzare Apple Pay per effettuare pagamenti in modo rapido, sicuro e conveniente. Insomma, iPad 2021 potrebbe non essere l’ultimo concentrato di tecnologia, ma è senza dubbio ancora oggi uno dei migliori tablet economici per rapporto qualità/prezzo, in particolare per chi cerca un prodotto Apple.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

