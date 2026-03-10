Su Amazon è disponibile una straordinaria offerta sull'Apple iPad Pro 13" con chip M4, display Ultra Retina XDR, 256GB di storage, connettività Wi-Fi 6E e 5G e compatibilità con Apple Intelligence. Un dispositivo potente e sottilissimo, perfetto per chi cerca il massimo della produttività e creatività. Lo trovate a soli 1.499,00€, con uno sconto dell'8% rispetto al prezzo originale di 1.633,06€.

iPad Pro 13", chi dovrebbe acquistarlo?

L'Apple iPad Pro 13" con chip M4 è il dispositivo ideale per professionisti creativi, designer, fotografi e content creator che necessitano di prestazioni elevate in mobilità. Grazie al potente chip M4, al display Ultra Retina XDR da 13" e alla compatibilità con Apple Pencil Pro, soddisfa le esigenze di chi lavora con grafica, video 4K in ProRes e applicazioni di produttività avanzata. Il supporto ad Apple Intelligence lo rende inoltre perfetto per chi vuole sfruttare l'intelligenza artificiale nel proprio flusso di lavoro quotidiano.

Questo iPad Pro risponde anche alle necessità di chi cerca un dispositivo versatile e sempre connesso, grazie al Wi-Fi 6E e alle reti 5G per lavorare ovunque senza interruzioni. La batteria che dura un'intera giornata e i 256GB di archiviazione lo rendono adatto a studenti universitari e professionisti in mobilità. Attualmente disponibile su Amazon a 1499€ invece di 1633€, con uno sconto dell'8%, rappresenta un'opportunità concreta per chi desidera il meglio della tecnologia Apple a un prezzo più accessibile.

Apple iPad Pro 13" è il tablet più avanzato di Apple, dotato del potente chip M4 e del rivoluzionario display Ultra Retina XDR da 13". Con 256GB di storage, fotocamera da 12MP, connettività Wi-Fi 6E e 5G e supporto ad Apple Intelligence, offre prestazioni eccezionali.

