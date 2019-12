iPad Pro 2020, Apple pronta ad abbracciare i display Mini LED

Apple sarebbe a lavoro per implementare display Mini LED negli iPad Pro 2020, in particolare in quella che sarà la nuova versione del modello da 12,9 pollici. Ne è convinto il noto analista Ming-Chi Kuo, che ha realizzato un report a riguardo. L’azienda di Cupertino potrebbe inoltre portare questi pannelli anche nella gamma dei MacBook Pro, con riferimento al modello da 16 pollici, la cui versione 2019 è stata oggetto proprio oggi della nostra recensione.

Si tratterebbe di un cambio di strategia importante per il gigante californiano. Come ricorderete infatti, Apple implementa da sempre display LCD su computer e tablet, mentre su alcuni modelli di iPhone (quest’anno iPhone 11 Pro e 11 Pro Max) ha integrato dal 2017 gli schermi OLED. Non ci sono dubbi però sul fatto che la tecnologia Mini LED, per caratteristiche, sia considerata il prossimo step evolutivo nel settore dei pannelli.

Del resto, anche rispetto agli OLED, i display Mini LED offrono una migliore gamma cromatica, oltre a contrasti e range dinamico più elevati. Tutto questo senza dimenticare i vantaggi in termini di produzione, essendo questi pannelli più sottili e, soprattutto, non soggetti al fastidioso fenomeno del burn-in. Insomma, una combinazione di fattori che spingerebbe Apple ad adottarli già nel 2020, in particolare nella seconda parte dell’anno.

Se queste tempistiche dovessero essere confermate, dovremo dunque attendere ancora parecchi mesi prima di vedere sul mercato la nuova versione di iPad Pro 12,9 pollici, la cui prima incarnazione con porta USB-C risale alla seconda metà del 2018. In ogni caso, nei prossimi mesi avremo certamente a disposizione nuovi dettagli a riguardo.