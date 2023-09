Se siete degli appassionati dell’ecosistema Apple e avete sempre desiderato acquistare un’iPad Pro forse oggi è l’occasione giusta. Infatti su Amazon il modello da 11″ del 2021 con ben 2TB di spazio di archiviazione è proposto in queste ore a 1099€, con uno sconto di ben 400€!

Stiamo parlando del prezzo più basso di sempre per questo specifico modello su Amazon, neanche durante i Prime Day e Black Friday degli scorsi anni era sceso a questa cifra e difficilmente immaginiamo un calo di prezzo ulteriore prima dell’anno prossimo.

iPad Pro è il compagno ideale soprattutto per grafici e content creator, è infatti perfetto per le vostre creazioni grafiche con Photoshop, oppure per il montaggio video con Final Cut o software simili. Abbinato poi alla tastiera Magic Keyboard (in offerta anch’essa con 60€ di sconto) può diventare in tutto e per tutto uno strumento di lavoro a 360°, con una portabilità eccezionale e le superbe prestazioni del processore M1, lo stesso chip che alimenta i MacBook Pro, e che lo rende in grado di eseguire anche le attività più impegnative, come la modifica di video 4K e l’editing di foto RAW.

Il display Liquid Retina da 11″ è stupendo, con una risoluzione di 2360×1640 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che garantisce un’esperienza di scorrimento fluida e reattiva. Con 2TB di spazio di archiviazione, l’iPad Pro può contenere un’enorme quantità di dati, inclusi video, foto, musica e app. Ciò lo rende ideale per i professionisti creativi che hanno bisogno di spazio per archiviare i loro file di lavoro.

