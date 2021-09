Apple iPhone 13: primi problemi al touchscreen

A pochi giorni dalla messa in commercio, i prodotti presentati nell’ultimo evento Apple iniziano ad affrontare i primi problemi rilevati dal grande pubblico. Dopo i problemi al display rilevati sul nuovo iPad mini, è ora il turno di iPhone 13: alcuni dei possessori dell’ultimo smartphone della casa di Cupertino hanno infatti rilevato diversi problemi al touchscreen.

Più utenti hanno segnalato sui social network e sulla piattaforma Reddit la presenza di problemi di diversa natura al touchscreen di iPhone 13, che spaziano dalla funzionalità “tap to wake” a un freeze completo del dispositivo. Bisogna a questo punto fare distinzione proprio tra le problematiche software e quelle hardware.

Anyone's iPhone 13 not registering touch events consistently? Is that an app thing, an iOS 15 thing, or my iPhone 13 thing — Arnold Kim (@arnoldkim) September 29, 2021

Bugs seen on iPhone 13 Pro Max/iOS 15 so far:

• Non-functional camera (app opens, camera feed does not)

• iPhone doesn’t wake on touch

• iPhone unlocks but swipe up to open fails (screen unresponsive)

• Mail app freezes

• Watch not recognized Other than that, it’s great! — Mikey (@mikeycampbell81) September 29, 2021

Da un lato, con la commercializzazione di iPhone 13 a un pubblico di massa, è prevedibile la presenza di una piccola quantità di dispositivi dal display fallato, il che spiegherebbe i casi più gravi di malfunzionamento del touch screen e rientra nelle casistiche coperte dalla garanzia dei prodotti Apple. Dall’altro, la maggior parte delle segnalazioni vanno ricondotte più a un difetto del sistema operativo iOS 15 che a un problema al dispositivo in sé.

Come infatti si legge dal subreddit dedicato alle beta di iOS, anche alcuni possessori di altri dispositivi compatibili con il nuovo sistema operativo hanno riscontrato problematiche al touchscreen, specificamente alla funzione Tap To Wake, fondamentale per riattivare gli iPhone non più provvisti di pulsante Home, ma anche alla sensibilità al tocco del display in generale. In tutti questi casi la problematica si ripresenta anche chiudendo e riaprendo le applicazioni o il dispositivo.

Apple non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale su questo problema, il che fa intendere che si tratti di un bug di iOS 15, sistema operativo rilasciato solo poche settimane fa e ancora relativamente acerbo. Gli utenti ripongono quindi le speranze in iOS 15.1, che come è consuetudine dovrebbe garantire maggiore stabilità nelle performance.

Purtroppo, sempre in base al subreddit dedicato, i problemi software al touchscreen degli iPhone tendono a ripresentarsi anche nella beta di iOS 15.1, ma è possibile che il difetto venga risolto nella release ufficiale.