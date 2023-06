State cercando l’offerta giusta per acquistare un nuovo smartphone top di gamma senza dover spendere una fortuna e senza dover attendere il Prime Day 2023? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire l’occasione di portare a casa l’eccezionale iPhone 14 con uno sconto di ben 260,00€.

Grazie a questa promozione di eBay lo pagherete solo 769,90€ anziché 1.029,90€, risparmiando così il 25% rispetto al prezzo di partenza. L’offerta include anche la spedizione gratuita, per cui risparmierete anche su questa ulteriore spesa.

Apple ha superato se stessa con l’iPhone 14, creando il suo smartphone più straordinario di sempre. Al cuore del dispositivo c’è il nuovo chip A15 Bionic, che lo rende ultraveloce in ogni situazione, anche durante l’uso di app o giochi pesanti. Inoltre, la batteria è stata migliorata rispetto ai modelli precedenti, offrendovi fino a 20 ore di riproduzione video.

L’iPhone 14 vanta un display Super Retina XDR da 6.1″, che vi permetterà di godervi film e serie TV con una qualità eccezionale, grazie ai colori vivaci e a una resa perfetta dei dettagli. Questo incredibile schermo è l’ideale anche per ammirare le magnifiche foto scattate con il nuovo sistema fotografico, che vi consentirà di ottenere scatti sensazionali in ogni condizione di luce, persino di notte. Se invece siete appassionati di video, potrete registrare in 4K fino a 60FPS, sfruttando la modalità Azione per ottenere filmati stabili e fluidi.

Oltre alle prestazioni incredibili, l’iPhone 14 è anche intelligente: ad esempio, è in grado di rilevare incidenti stradali e chiamare automaticamente i soccorsi o i vostri contatti di emergenza. Inoltre, questo ottimo smartphone è stato progettato con un’attenzione particolare alla vostra privacy, offrendovi il pieno controllo su cosa condividere e con chi.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

