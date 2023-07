Se desiderate acquistare uno smartphone top di gamma, probabilmente starete pensando a un iPhone. Resistente, elegante e all’avanguardia, è la scelta ideale per soddisfare gli utenti più esigenti. Ebbene, sarete felici di sapere che oggi potete acquistarlo su Amazon al prezzo più basso di sempre.

Infatti, potrete acquistarlo a soli 1.186,55€ grazie alle promozioni del Prime Day 2023. Tuttavia, va sottolineato che questa è un’offerta limitata, per cui vi consigliamo di effettuare il vostro acquisto prima che la promo o le scorte si esauriscano. Potrete anche dilazionare la spesa in comode rate a tasso zero selezionando CreditLine come metodo di pagamento. Vi ricordiamo poi che per usufruire di questi sconti speciali serve avere un abbonamento ad Amazon Prime.

Una delle innovazioni principali dell’iPhone 14 Pro Max è Dynamic Island, la nuova e comodissima interfaccia che vi permetterà di avere sempre a portata di mano ciò che più vi interessa, senza dover interrompere le vostre attività: brani musicali in riproduzione, notifiche, chiamate e molto altro sono disponibili sull’ampio e luminoso display da 6,7” che, anche se implementa l’always on, non peserà affatto sulla durata della batteria.

Questo straordinario dispositivo conta su quasi 16 miliardi di transistor, una GPU 5-core con il 50% in più di banda di memoria per godervi al massimo la grafica dei videogiochi di ultima generazione e una CPU 6-core più veloce che gestisce con fluidità ed efficienza enormi quantità di dati. Ma la vera chicca è il Neural Engine, che esegue quasi 17.000 miliardi di operazioni al secondo per analizzare e ottimizzare ogni foto, pixel per pixel.

La fotocamera da 48MP è un’altragaranzia di qualità. Il sensore quad-pixel avanzato dell’obiettivo principale sfrutta appieno i 48 megapixel, adattandosi al soggetto che state fotografando. Inoltre, per gli amanti della fotografia professionale, il formato ProRAW da 48MP offre una risoluzione 4 volte superiore. Infine, il nuovo Photonic Engine conserva una maggiore quantità di dati per ogni immagine, regalandovi colori brillanti, naturali e texture dettagliate, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

