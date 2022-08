Finalmente ci siamo, ciò che volevamo sentire per questo fine estate 2022: Apple ha reso ufficiale e pubblica la data del suo prossimo evento nella quale dovrebbero essere annunciati i nuovi iPhone 14 e l’ottava generazione di Apple Watch.

Apple durante l’evento dovrebbe annunciare la nuova famiglia di smartphone top di gamma e dei nuovi wearable, almeno stando a quanto circolato in rete negli ultimi mesi. Vedremo quindi il brand di Cupertino sollevare il drappo rosso da ben quattro smartphone: iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, con la scomparsa del modello Mini ormai data per certa.

Praticamente sappiamo già tutto dei nuovi dispositivi, i leak si sono susseguiti inarrestabili durante i giorni, le settimane ed i mesi appena trascorsi. I due modelli di base, iPhone 14 e iPhone 14 Max, dovrebbero utilizzare ancora una volta un display a 60Hz con notch dalla diagonale rispettiva di 6,1″ e 6,7″. Invariato anche il processore Apple A15 annunciato con gli iPhone dello scorso anno, sembra che l’azienda quest’anno abbia deciso di non includere il più recente chip Apple A16 che rimarrà riservato alle varianti Pro.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max sono i modelli che riceveranno le più importanti novità. Entrambi gli smartphone dovrebbero finalmente dire addio al notch in cambio di una soluzione a “pillola” simile a quelle utilizzate da diverso tempo nel mondo Android. I display anche in questo caso dovrebbero essere da 6,1″ e 6,7″, ma dotati di frequenza di aggiornamento variabile ProMotion fino a 120Hz e, per la prima volta nella storia, funzionalità Always-on.

Gli iPhone Pro dovrebbero anche ricevere per la prima volta dopo 5 anni un aggiornamento alla risoluzione dei sensori delle fotocamere, i quali secondo le voci dovrebbero passare da 12MP a 48MP. A giudicare dalla locandina dell’evento sarà data grande attenzione alle foto in notturna ed al cielo stellato.

La gamma Apple Watch Series 8 dovrebbe presentarsi con un display più grande, cornici più ottimizzate e materiali costruttivi ancora più resistenti. Alla famiglia di orologi dovrebbe aggiungersi, secondo i rumor, anche una variante Pro che si andrà ad affiancare al modello base.

Alcune voci di corridoio dicono che potrebbero trovare spazio sul palco anche dei nuovi AirPods Pro, nuovi iPad e, perché no, il tanto atteso Mac Pro con processore Apple Silicon. Siamo però abbastanza scettici e crediamo che l’azienda preferisca annunciare queste novità in un evento separato per non togliere spazio alle già succose novità previste.

L’evento che prende il nome di “Oltre ogni oltre” si terrà in presenza a Cupertino, precisamente all’interno dell’Apple Park, il 7 settembre 2022 alle ore 19:00 ma sarà possibile comunque seguirlo in diretta streaming come da tradizione sia sul sito ufficiale Apple, che tramite Apple TV ma anche da YouTube. Di seguito trovate il collegamento a quest’ultimo: