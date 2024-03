iPhone 15 da 128GB in sconto a soli 734€! IMPERDIBILE!

Se siete alla ricerca di una buona occasione per acquistare il vostro nuovo iPhone, possibilmente risparmiando un bel po' sul prezzo d'acquisto, allora il nostro suggerimento è di fiondarvi su eBay dove, grazie ad uno sconto di ben 245 euro, potrete acquistare un iPhone 15 da 128 GB, nuovo e in colorazione blu, a soli 734,90€! Un affare, specie considerando gli oltre 900 euro del prezzo originale! Occhio però, perché le scorte sono davvero molto limitate!

iPhone 15, chi dovrebbe acquistarlo?

L'iPhone 15 è un dispositivo che non richiede poi molte presentazioni: parliamo di uno dei nuovissimi dispositivi Apple, arrivati sul mercato lo scorso settembre, ed il cui prezzo originale si attesterebbe a ben 979,00€! In tal senso, chiunque abbia voglia di acquistare un nuovo smartphone, puntando - possibilmente - ad un prodotto di indubbia qualità, troverà che l'offerta proposta oggi da eBay sia di quelle da non lasciarsi scappare, perché il prezzo non è solo conveniente, ma è probabilmente il migliore attualmente in circolazione!

Dotato del potente chip A16 Bionic, il nuovo iPhone 15 promette prestazioni elevate e una batteria durevole, ideale per chi utilizza il proprio smartphone intensamente durante la giornata. Le innovative funzioni di sicurezza, come la possibilità di effettuare chiamate di emergenza tramite satellite, rendono questo dispositivo un must-have per viaggiatori e avventurieri che spesso si trovano in aree remote.

Le performance a tutto tondo lo rendono, inoltre, un dispositivo ideale per i creativi, come testimoniato da parametri come quelli del display, ovvero un ottimo Super Retina XDR da 6,1 pollici, che assicura un'eccellente visibilità anche sotto la luce diretta del sole; o anche dalle fotocamere, composte da un occhio principale da 48MP, arricchito da un teleobiettivo 2x, che permettono di scattare ad altissima risoluzione con dettagli sorprendenti!

In sintesi: grazie alle sue funzionalità avanzate, come la bellissima e pratica Dynamic Island per notifiche in tempo reale, iPhone 15 si propone come un dispositivo con tutti i crismi che, venduto com'è ad appena 734€, rappresenta indubbiamente un affare per chiunque voglia acquistare un top di gamma ad un prezzo più che competitivo! Vi ricordiamo, tuttavia, che le scorte eBay sono davvero molto limitate e, per questo, il nostro suggerimento è quello di acquistarlo quanto prima, onde evitare la fine prematura dell'offerta.

Vedi offerta su eBay