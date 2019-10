Apple, iPhone SE 2 con display LCD di LG?

Apple potrebbe a breve siglare un accordo con LG affinchè quest'ultima possa diventare il fornitore di display LCD per il prossimo smartphone della casa di Cupertino, iPhone SE 2. Uno smartphone economico, ma con caratteristiche decisamente note dell'azienda.

Apple starebbe pensando di conseguire un accordo con LG affinché quest’ultima possa fornire display LCD per il suo nuovo smartphone economico che dovrebbe debuttare ad inizio del prossimo anno, ovvero l’ iPhone SE 2.

In seguito al debutto della nuova generazione di iPhone, che sta riscontrando vendite superiori alle aspettative, non mancano le indiscrezioni su una nuova gamma che la casa di Cupertino avrebbe definito “ economica”. Difatti, l’iPhone SE 2 diventerebbe il successore del modello low cost già presentato nel 2016. Stando a quanto dichiarato nei giorni scorsi, i pannelli LCD sarebbero già in fase di controlli di qualità avanzata. É chiaro che Apple voglia essere sicura che i display siano conformi a tutti gli standard di qualità propri dell’azienda di Cupertino, in modo da offrire un’esperienza ottimale nonostante il prezzo presunto (di circa 399 dollari) .

Non dimentichiamo che LG è stato il principale fornitore da cui l’azienda statunitense dipendeva per l’implemento di display LCD sui suoi dispositivi, azienda poi “ rimpiazzata” da Samsung per la maggior parte delle forniture di OLED.

Secondo alcuni dettagli diffusi nelle scorse ore, il nuovo smartphone di casa Apple dovrebbe essere molto simile all’iPhone 8 almeno dal punto di vista del design. Un display da 4,7 pollici dovrebbe quindi caratterizzare iPhone SE 2. Inoltre, il processore a13 Bionic, 3 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno dovrebbero essere le specifiche del prossimo iPhone compatto.

Naturalmente, se teniamo in considerazione il prezzo di commercializzazione, (sempre se confermato) è semplice dedurre che lo smartphone non offrirà un display da top di gamma, ma sarebbe comunque in grado di fornire agli utenti prestazioni peculiari di Apple a prezzi non proibitivi.