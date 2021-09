Apple: la vostra moto potrebbe danneggiare iPhone

Se possedete una moto, di qualunque tipo, Apple mette le mani avanti e non assicura che le fotocamere dei vostri iPhone dureranno a lungo nel tempo.

E’ proprio questo che si evince da una pagina di supporto pubblicata da Apple nelle scorse ore che recita come un iPhone, portato a lungo su questo tipo di veicoli, può danneggiare lo stabilizzatore di immagine e l’autofocus presente nei vari sensori.

Apple sostiene che i motori all’interno di questa categoria di mezzi sono da considerarsi ad alta potenza e ad alto volume, per cui generano intense vibrazioni e che queste vengono trasmesse attraverso il telaio ed il manubrio. Non è consigliabile collegare l’iPhone a motoveicoli con motori ad alta potenza o ad alto volume in quanto l’ampiezza della vibrazione – in determinate gamme di frequenza – potrebbero danneggiare il sistema di acquisizione immagini.

E ancora, la società di Cupertino afferma che i sistemi OIS e AF possono degradarsi se esposti a questo genere di vibrazioni, ergo, le prestazioni potrebbero calare e portare ad una qualità di immagine non più ottimale come previsto in fase di progettazione. Se proprio si vuole utilizzare lo smartphone su un motoveicoli è caldamente consigliato avvalersi di un supporto che smorza e contiene le vibrazioni prodotte, proprio come questo.

Lo stabilizzatore ottico d’immagine (OIS) e l’autofocus (AF) vengono utilizzati da anni sugli smartphone Apple, ad esempio sono presenti su iPhone 6s, 6s Plus, 7 e iPhone SE (2020). Mentre, ad esempio, l’OIS non è presente sul sensore grandangolare di iPhone 11, tanto meno nel teleobiettivo di iPhone 7 Plus e 8 Plus. L’AF è presente invece su iPhone Xs, Xs Max e modelli successivi.

Insomma, se a lungo andare avete dei problemi con le foto e avete una moto è possibile che sia proprio il vostro motociclo la causa del problema.