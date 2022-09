Lo scorso anno Apple ha acquisito il servizio di musica classica Primephonic. L’azienda di Cupertino aveva annunciato i propri piani per il lancio di una nuova app chiamata Apple Music Classical che si andrà ad affiancare al servizio di streaming principale che ben conosciamo. Sembra che l’arrivo della nuova app sia ormai dietro l’angolo!

Primephonic, con oltre 3,5 milioni di brani classici (di 170.000 artisti diversi, in quasi 230.000 album) provenienti da 2400 etichette, era considerata una delle più grandi librerie specializzate di musica classica al mondo.

La mela morsicata non sembrerebbe intenzionata, però, ad ufficializzare l’app nel corso delle prossime settimane, sebbene i riferimenti ad Apple Music Classical siano iniziati all’incirca sei mesi fa e aveva promesso un lancio nel 2022.

Ad informarci sullo sviluppo dell’app dedicata alla musica classica ci pensa comunque il responsabile dell’esperienza dei clienti presso il repository Havoc, uno degli app store dedicati a dispositivi iOS con jailbreak, che ha individuato nuovi riferimenti dell’app Music Classical nel codice back-end utilizzato da Apple. Questo porta a pensare ad un lancio imminente.

Looks like Apple is setting up Apple Music Classical in the backend now pic.twitter.com/LoWW6mHQLT

— Aaron (@aaronp613) September 28, 2022