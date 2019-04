Apple Music, in arrivo il supporto a Google Chromecast?

Il noto portale 9to5Google ha scovato nel codice sorgete dell'app Android di Apple Music chiari riferimenti a Google Chromecast.

Utilizzare Apple Music con Google Chromecast. Sembra che l’azienda di Cupertino abbia in programma di introdurre questa funzionalità così come riportato dai colleghi di 9to5Google che, all’interno del codice sorgente dell’app Android del servizio di streaming musicale, hanno scovato un chiaro riferimento alla chiavetta smart di Big G. Si tratta peraltro di una possibilità paventata da tempo in alcune indiscrezioni, e che adesso sembra essere pronta per concretizzarsi.

Osservate l’immagine sottostante, che ritrae appunto una porzione del codice sorgete di Apple Music nella sua versione per Android. È possibile leggere chiaramente la scritta “chromecast” il cui inserimento, peraltro, sembra essere talmente radicato da far presagire un rilascio a breve della funzionalità. Come sempre in questi casi, non ci sono riferimenti a eventuali tempistiche, per cui occorrerà attendere mosse ufficiali da parte dell’azienda di Cupertino.

Credit Image – 9to5Google

In ogni caso, l’eventuale supporto a Google Chromecast aprirebbe, potenzialmente, a nuove funzionalità per gli utenti di Apple Music. Tutto questo senza dimenticare come molti abbiano accoppiato al televisore a cui viene collegata la chiavetta smart di Big G anche impianti audio di alto livello, che potrebbero dunque essere sfruttati anche con il servizio di streaming musicale dell’azienda di Cupertino.