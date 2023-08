Apple continua ha, recentemente, introdotto una serie di nuove funzionalità su Apple Music per iOS, le quali includono un rinnovato schermo di riproduzione, una sezione dedicata ai crediti e una migliore gestione dello scorrimento dei testi dei brani su schermo. Sebbene inizialmente non fosse chiaro quando queste funzionalità sarebbero state disponibili sull’app per Android, sembra che gli utenti di questa piattaforma non si ritroveranno ad aspettare troppo.

La recente versione beta di Apple Music per Android (v4.3.0) presenta tutte le principali novità che Apple ha introdotto nella versione iOS dell’app, in arrivo con il prossimo sistema operativo. Tra le caratteristiche più rilevanti vi è il nuovo schermo di riproduzione, il quale non solo offre versioni animate delle copertine degli album ma ne estende le grafiche fino ai bordi dello schermo, creando un’esperienza di ascolto più coinvolgente e, per certi versi, ammaliante.

Un’altra aggiunta interessante è rappresentata dalla sezione dedicata ai crediti delle canzoni. Oltre agli artisti coinvolti nella realizzazione di un brano, questa sezione fornisce informazioni dettagliate, indicando chi ha scritto il brano, mettendo a disposizione il testo, indicandone il produttore e persino chi ci ha lavorato a livello di sound engineer.

Fonte: Apple

Una serie di informazioni che permettono agli utenti di scoprire quali persone hanno contribuito alla creazione di un determinato brano e poter ricercare altre produzioni realizzate, per esempio, da uno specifico produttore. Inoltre, viene segnalato se ogni singola canzone è disponibile nei formati Dolby Atmos e/o Lossless, permettendo all’utenza di avere ogni informazione chiara e precisa in un’unica schermata.

Mentre Apple non ha ancora svelato quando queste nuove funzionalità saranno integrate nella versione stabile dell’app per Android, è probabile che il rilascio coinciderà con il lancio di iOS 17, previsto per il prossimo mese. Tuttavia, per coloro che non vogliono attendere, esiste la possibilità di partecipare al programma beta, per la versione Android di Apple Music, tramite il Google Play Store.

In questo modo, vi sarà possibile essere tra i primi a sperimentare le novità di Apple Music e scoprire come sia migliorata l’applicazione “Made In Cupertino” dal suo rilascio a oggi.