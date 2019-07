Apple, nuovo brevetto per gestire i dispositivi inquadrandoli con l’iPhone

Apple avrebbe da poco brevettato un sistema di controllo remoto universale per gestire gli apparecchi presenti in casa tramite rete wifi. L’utente infatti potrebbe azionare un dispositivo semplicemente puntandolo con il proprio iPhone senza doverlo gestire dal display dell'iPhone. Potrebbe essere una vera "rivoluzione" nel futuro della smart home Apple.

Possiamo considerare tale brevetto come un’innovazione che la casa di Cupertino potrebbe utilizzare in futuro per ottimizzare ulteriormente il concetto di “smart home”. Sono già tanti, infatti, i dispositivi che funzionano con Homekit, e quindi facilmente controllabili con un clic.

In tal caso, una serie di sensori permetterebbero di gestire gli oggetti direttamente dall’iPhone senza doverli selezionare singolarmente sul display: bussola, accelerometro, giroscopio e potenza del segnale radio darebbero la possibilità di stabilire in modo più preciso la posizione o direzione rispetto all’oggetto.

L’interazione tra iPhone e dispositivo difatti consentirebbe di “controllare” l’apparecchio con grande precisione solamente effettuando un movimento rivolto verso l’oggetto desiderato ( anche in caso di oggetti posizionati relativamente vicini). Oltre a ciò, il brevetto potrebbe presentare un’associazione di comandi che si azionerebbero nel caso il cui l’utente dovesse impugnare lo smartphone in modo errato. Ad esempio, nel momento in cui lo smartphone si trovi rivolto verso il basso e non precisamente posizionato verso l’oggetto in questione.

Come detto, il sistema HomeKit di Apple offre già molte possibilità per gestire gli apparecchi connessi in modo semplice e sicuro tramite lo smartphone, ma il poter gestire i diversi dispositivi inquadrandoli potrebbe rappresentare una nuova interessante rivoluzione per la smart home.