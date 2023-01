Del grande smart display di Google vi abbiamo parlato più e più volte, in questi ultimi mesi, dati i continui rumor che lo hanno visto protagonista. Tuttora non abbiamo informazioni certe su questo device e sulla possibile data di uscita; sappiamo però che – prima ancora dell’annuncio ufficiale – Google si trova già a dover fare i conti con un “rivale” non da poco.

In pratica, il Pixel Tablet avrebbe già un competitor nello smart display di Apple, un altro dispositivo molto simile nel concept (smart display più grande e più simile a un tablet) dal costo relativamente contenuto.

fonte: Google

Lo smart display di Apple costerebbe meno di un iPad, pur presentando molti punti in comune con esso. In base alle prime descrizioni, viene da pensare a un iPad mini dal costo inferiore e con una spiccata vocazione “casalinga” (si potrebbe anche pensare a un sistema operativo dedicato, più essenziale rispetto ad iPadOS). Concretamente, lo smart display sarebbe utile per il controllo di dispositivi e luci smart, per le videochiamate su FaceTime e potrebbe assistere l’utente nei modi più disparati durante tutto l’arco della giornata (ad esempio, visualizzando il meteo al mattino o video-ricette all’ora di pranzo).

Per quanto riguarda l’integrazione con altri dispositivi, il tablet potrebbe collegarsi a un altoparlante o a una stazione di ricarica in maniera simile a quanto avviene con Nest Hub ed Echo Show. Potrebbe inoltre supportare il protocollo di rete Matter, di cui abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo.

Il lancio del device non sarebbe comunque imminente. La nostra fonte indica inizio 2024 come periodo probabile per l’uscita, o anche più in là. Insieme allo smart display potrebbe arrivare la “nuova” Apple TV, che Apple aggiornerebbe dotando la “vecchia” di un processore più veloce. Non sono previsti, per ora, cambiamenti sostanziali nel design e nelle funzioni.