Quando si sente nominare lo slogan “Think different” (pensa diversamente) la mente vola subito ad Apple, azienda che ha usato questa frase in diverse campagne pubblicitarie di successo per spingere le vendita dei propri Mac dal 1997 fino ai primi anni 2000.

A causa di una sentenza della Corte di giustizia europea, ora l’azienda non detiene più i diritti di esclusiva sullo storico slogan. La colpa? Di un’azienda svizzera produttrice di orologi che sono certo conoscete molto bene…

Si è conclusa nei giorni scorsi la diatriba legale che vedeva protagonista Apple contro lo storico marchio di orologeria svizzera Swatch. La Corte di giustizia europea ha sancito l’8 giugno 2022 che l’azienda di Cupertino non utilizza da più di dieci anni lo slogan “Think different” per pubblicizzare i propri prodotti e quindi non può più vantare alcun diritto di esclusiva.

Lo scontro era iniziato nel 2017 quando Apple aveva denunciato Swatch per via della campagna pubblicitaria utilizzata nel 2015 per promuovere gli orologi da polso Bellamy, dotati di tecnologia NFC per i pagamenti.

L’azienda svizzera aveva utilizzato lo slogan “Tick different“, molto simile al motto di Apple, e l’azienda californiana aveva deciso di agire per vie legali.

Dopo diversi anni e molte sentenze tutte in favore di Swatch, l’azienda fondata da Jobs e Wozniak si deve arrendere. Arrivati al grado più alto di giudizio ormai la decisione è ufficiale: Apple non è riuscita a dimostrare di aver utilizzato attivamente lo slogan nel corso degli ultimi anni presentando prove sufficienti, ed ogni richiesta avanzata dall’azienda è stata respinta.

Non è la prima volta, tuttavia, che i due marchi si pestano i piedi. Prima dell’avvento degli Apple Watch, l’azienda svizzera fu costretta a contestare la registrazione da parte di Cupertino del marchio iWatch che ricordava troppo il suo modello iSwatch. Come sappiamo alla fine Apple preferì puntare sul nome che conosciamo tutti oggi e nel 2016 lo UK Trademark Office riconobbe ogni diritto a Swatch.