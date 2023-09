L’arrivo di una versione economica di Apple Vision Pro potrebbe non essere più una realtà e, per quanto in molti la stessero aspettando, l’ultimo rapporto stilato da Ming-Chi Kuo parrebbe confermarlo.

Il visore Apple Vision Pro è stato annunciato a giugno con un prezzo base di $3.499, il che lo ha reso un prodotto fuori dalla portata di molti consumatori. Tuttavia, erano circolate voci riguardo ai piani di Apple di rilasciare una versione più economica per rendere il visore più accessibile a un pubblico più ampio. Purtroppo, però, un nuovo rapporto di Kuo (uno dei più autorevoli analisti per quanto concerne Apple), mette in discussione questa possibilità.

L’analista Ming-Chi Kuo, noto per le sue accurate previsioni riguardo ai prodotti Apple, ha affermato in un post su Medium che Apple potrebbe aver deciso di cancellare la versione economica del suo AppleVision Pro. Se queste indiscrezioni fossero confermate, ciò potrebbe significare che la crescita prevista, per il visore, da parte di Apple, entro il 2025, potrebbe non verificarsi affatto.

Il rapporto va oltre, suggerendo che il successore del Vision Pro potrebbe entrare in produzione di massa non prima del primo semestre del 2027, se non, addirittura, più tardi. Questo implica che potrebbero passare diversi anni prima di vedere una revisione del Vision Pro stesso o la disponibilità di una, a questo punto fantomatica, versione più economica.

L’Apple Vision Pro, presentato lo scorso giugno, è stato accolto con entusiasmo dagli appassionati di tecnologia, per le sue promettenti funzionalità. Tuttavia, il prezzo elevato ha decretato, fin dalla sua presentazione, un notevole ridimensionamento della sua eventuale adozione da parte del pubblico.

Al momento, non abbiamo informazioni precise sulla data di lancio del visore ma Apple ha dichiarato l’intenzione di renderlo disponibile all’inizio del 2024, inizialmente per il solo mercato statunitense, lasciando gli appassionati di tutto il mondo in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla sua distribuzione, oltre che con la speranza che il visore diventi più accessibile nel prossimo futuro.