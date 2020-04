Secondo alcune recenti indiscrezioni, Apple potrebbe decidere di eliminare il marchio Beats, acquistato nel 2014 per 3 miliardi di dollari. Il colosso di Cupertino potrebbe sfruttare la tecnologia acquisita circa 6 anni fa per migliorare i prossimi modelli di AirPods.

L’ipotesi è basata su alcuni indizi. Prima di tutto, l’azienda sembrerebbe voler ridurre l’inventario dei dispositivi Beats. Alcuni prodotti, tra cui Totally Wireless Powerbeats Pro (lanciato da meno di un anno e disponibile su Amazon) è attualmente scontato nel sito web ufficiale (50 dollari in meno rispetto al precedente costo). Lo stesso discorso vale per Beats Solo Pro (disponibili su Amazon). I dipendenti Apple possono usufruire di uno sconto del 40% su tutti i prodotti di marchio Beats.

You ready for this? 👀

Apple Over-Ear Headphones

Codename: B515

(Think Beats 700)

$350

Aimed for WWDC

AirPods X

Codename: B517

For sports/running

(think Beats X)

~$200

Aimed for Sept/Oct

☝️ Probably what DigiTimes thought was “AirsPods Pro Lite”

End goal: phase out Beats 🤫

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 7, 2020