Il processo antitrust degli Stati Uniti contro Google ha preso una svolta cruciale con l’intervista di Eddie Cue, uno dei testimoni di spicco del caso. L’accordo tra Alphabet e Apple, che rende Google il motore di ricerca predefinito su tutti i dispositivi Apple e rende miliardi di dollari all’azienda di Cupertino ogni anno, è centrale nell’argomentazione del Dipartimento di Giustizia statunitense contro Google.

Cue ha trasmesso due messaggi principali: Apple crede nella protezione della privacy dei suoi utenti e allo stesso tempo crede in Google. La domanda chiave è se questi due messaggi possano essere simultaneamente veri.

Il motivo per cui Apple è coinvolta in questo processo è l’accordo noto come Information Services Agreement (ISA), un accordo che rende il motore di ricerca di Google predefinito sui prodotti Apple. Sebbene l’ISA sia in vigore dal 2002, Cue ha negoziato la sua attuale versione con il CEO di Google, Sundar Pichai, nel 2016. Durante il processo, il Dipartimento di Giustizia ha interrogato Cue sui dettagli dell’accordo.

Quando le due parti hanno negoziato, Cue ha affermato che Apple voleva una percentuale più elevata dei ricavi generati da Google grazie agli utenti Apple diretti al motore di ricerca. La discussione sui numeri specifici è stata riservata a sessioni di tribunale private, ma Cue voleva che Apple ottenesse una percentuale più alta, mentre Pichai voleva mantenere l’accordo così com’era. Alla fine hanno trovato un compromesso su un numero diverso e Google paga ad Apple quella cifra da allora.

Meagan Bellshaw, avvocato del Dipartimento di Giustizia, ha chiesto a Cue se avrebbe abbandonato l’accordo se le due parti non avessero concordato una percentuale di condivisione dei ricavi. Cue ha detto che non aveva mai davvero considerato questa opzione: “Io ho sempre pensato che fosse nell’interesse di Google e nel nostro interesse ottenere un accordo“, ha affermato Cue, aggiungendo che l’accordo riguardava più dell’aspetto economico e che Apple non aveva mai seriamente considerato di passare a un altro fornitore o di creare un proprio motore di ricerca. “Certamente non c’era un’alternativa valida a Google all’epoca“, ha affermato Cue. Ha dichiarato che ancora oggi non ne esiste una.

Questa domanda, ovvero se Apple ha scelto Google perché è la scelta più redditizia o il miglior prodotto, è stata una parte fondamentale della testimonianza di Cue e, di fatto, una parte chiave dell’intero caso del Dipartimento di Giustizia contro Google. Il Dipartimento di Giustizia è concentrato sugli accordi che Google firma, non solo con Apple ma anche con Samsung, Mozilla e molti altri, per garantire che sia il motore di ricerca predefinito su praticamente ogni piattaforma.

Bellshaw ha posto a Cue diverse domande sul processo di configurazione dell’iPhone. Tre screenshot visionati in aula mostravano la schermata che compare quando si accende per la prima volta l’iPhone in modo da poter scegliere le dimensioni del carattere, il prompt di tracciamento della posizione che appare quando si apre Maps e il popup di App Tracking Transparency che ti avvisa quando un’app vuole raccogliere i vostri dati. Cue ha obiettato che tutte queste cose non dovrebbero essere considerate parte della configurazione, ma Bellshaw ha sostenuto che Apple offre ai suoi utenti molte scelte, grandi e piccole, e la ricerca potrebbe essere una di esse.

Cue ha ammesso che l’ISA non consente ad Apple di offrire agli utenti una scelta di motori di ricerca durante la configurazione, ma ha anche detto che non lo vorrebbe fare comunque.

“Cerchiamo di far sì che le persone siano operative il più rapidamente possibile“, ha affermato. “La configurazione è semplicemente fondamentale“.

Mostrare agli utenti una serie di motori di ricerca che non hanno mai sentito parlare sarebbe semplicemente una cattiva esperienza utente, ha sostenuto; persino Cue non ricordava i nomi di alcune delle alternative a Google. “Abbiamo scelto Google come motore di ricerca predefinito“, ha detto, “perché abbiamo sempre pensato che fosse il migliore. Scegliamo il migliore e consentiamo agli utenti di cambiarlo facilmente.”

Per quanto riguarda i popup sulla privacy? Qui Bellshaw ha iniziato a porre domande su come Apple abbia deciso che Google aveva il miglior prodotto. Ha chiesto a Cue se Apple ritiene importante la privacy degli utenti, a cui ha risposto: “Assolutamente“. Poi, ha mostrato una serie di email e slide in cui Cue e Apple criticavano le politiche sulla privacy di Google. Cue ha concordato prontamente. “Abbiamo sempre pensato di avere una migliore privacy rispetto a Google“, ha detto a Bellshaw. Ha affermato che una disposizione dell’ISA con Google stabiliva che Google doveva consentire alle persone di effettuare ricerche senza effettuare il login e che Apple ha adottato misure in Safari e nelle sue piattaforme per rendere più difficile per Google o chiunque altro tracciare gli utenti.

Bellshaw non l’ha mai detto esplicitamente, ma sembrava che l’argomento del Dipartimento di Giustizia fosse che, in sostanza, Google è una minaccia alla privacy contraria a tutto ciò che Apple ritiene importante per i suoi utenti, ma Apple gli conferisce un posto centrale nella sua piattaforma perché Google paga profumatamente. Bellshaw ha chiesto a Cue di esaminare alcune relazioni finanziarie di Apple. Non è vero che l’ISA rappresenta una parte significativa dei profitti di Apple, ha chiesto? Cue ha detto che non è così che Apple lo guarda perché non tiene conto di tutto il lavoro che Apple ha fatto per rendere la sua piattaforma così attraente da consentire a un accordo come questo di funzionare così bene.

Successivamente, dopo una sessione privata in tribunale e una pausa pranzo, l’avvocato di Google, John Schmidtlein, ha condotto Cue attraverso la storia della partnership tra Google e Apple e una storia del browser Safari. Cue ha ricordato che la combinazione di URL e barra di ricerca di Safari è un’innovazione dell’interfaccia utente e l’integrazione senza soluzione di continuità di Google era parte di ciò che lo rendeva efficace. Nei materiali promozionali iniziali per Safari, Schmidtlein ha evidenziato che l’integrazione di Google era quasi sempre menzionata.

“Prima del 2003“, ha detto Cue, “il modo in cui si cercava sul web era scrivere google.com nella barra degli indirizzi o inserire un altro URL. Abbiamo avuto l’idea che se si scriveva qualsiasi cosa nella barra degli indirizzi che non fosse un URL, si avviava una ricerca“.

Il punto principale di Schmidtlein era che Google ha contribuito al successo di Safari non costringendo la mano di Apple, ma offrendo un ottimo prodotto che si integrava perfettamente con le proprie cose. Ha fatto riferimento agli accordi di Apple con Yahoo e Bing che rendono tali servizi facili da trovare, e entrambi hanno sostenuto che cambiare motore di ricerca è così facile da essere irrilevante. Bellshaw si è alzata brevemente per ribattere a questa idea, e questo è stato tutto per la testimonianza di Cue.

Almeno, questa è tutta la testimonianza pubblica. Come molte cose in questo processo, il testimone di spicco è stato tenuto principalmente nascosto a causa delle preoccupazioni relative alla divulgazione di numeri confidenziali e segreti aziendali. Ma le domande rivolte a Cue sono le stesse che il Dipartimento di Giustizia continuerà a fare: Google è davvero il miglior motore di ricerca, o è solo quello che sgancia i più grossi assegni? E se questi assegni scomparissero, com’è che apparirebbe il mercato dei motori di ricerca? Cue ha detto che Apple non ci ha mai pensato seriamente. Google ha detto che Apple sarebbe sciocca a farlo. E il Dipartimento di Giustizia pensa che sia giunto il momento che Apple inizi a farlo.