Apple ha alzato l'asticella dell'audio premium per il gaming e la produzione creativa con l'annuncio ufficiale degli AirPods Max 2, la seconda generazione dei celebri auricolari over-ear che punta a ridefinire l'esperienza sonora non solo per chi ascolta musica, ma anche per gamer, podcaster e content creator. Il cuore della novità è il chip H2, già protagonista sugli AirPods Pro 2, che porta con sé algoritmi di audio computazionale avanzati e una serie di funzionalità inedite per questo form factor. La disponibilità agli ordini partirà il 25 marzo 2026, con consegne previste a inizio aprile, al prezzo di partenza di 549 dollari negli Stati Uniti.

Dal punto di vista gaming, la novità più rilevante riguarda la riduzione della latenza audio wireless, che rende il Game Mode su iOS, macOS e iPadOS sensibilmente più reattivo. Chi gioca su iPhone o iPad con AirPods Max 2 abbinati potrà beneficiare di una sincronizzazione audio-video più precisa, un aspetto cruciale soprattutto nei titoli competitivi dove ogni millisecondo conta. Non si tratta di un semplice aggiornamento estetico: la latenza ridotta incide concretamente sull'immersività e sulla risposta agli eventi sonori in-game.

Sul fronte della qualità audio, gli AirPods Max 2 introducono supporto all'audio lossless a 24-bit, 48 kHz tramite collegamento USB-C, aprendo scenari interessanti per musicisti e producer che lavorano su Logic Pro. Sono gli unici auricolari che permettono di creare e mixare in Personalized Spatial Audio con head tracking tramite cavo, una funzione che potrebbe cambiare il workflow di molti creator professionisti.

L'Active Noise Cancellation riceve un aggiornamento sostanziale: grazie a nuovi algoritmi di digital signal processing ottimizzati per H2, l'ANC risulta fino a 1,5 volte più efficace rispetto alla generazione precedente. Questo significa una maggiore capacità di isolare rumori ambientali persistenti come motori di aerei o rumore dei mezzi pubblici, con un beneficio diretto per chi gioca o lavora in ambienti rumorosi.

AirPods Max 2 supportano audio lossless a 24-bit, 48 kHz via USB-C, rendendoli gli unici auricolari al mondo per creare e mixare in Personalized Spatial Audio con head tracking.

Il nuovo amplificatore ad alta gamma dinamica migliora la pulizia del suono senza alterare la firma sonora originale degli AirPods Max, con un'attenzione particolare alla localizzazione degli strumenti nello Spatial Audio, alla risposta dei bassi e alla resa di medi e alti. Per i gamer che utilizzano titoli con audio spazializzato, come i più recenti FPS o gli RPG open world, si tratta di un miglioramento percepibile nell'immersività complessiva.

Sul fronte delle funzionalità intelligenti, spiccano diverse novità che arrivano per la prima volta sugli AirPods Max. L'Adaptive Audio bilancia automaticamente i livelli di ANC e Transparency in base all'ambiente circostante. La Conversation Awareness abbassa il volume dei contenuti quando l'utente inizia a parlare con qualcuno vicino. La Live Translation, alimentata da Apple Intelligence, consente la traduzione simultanea in tempo reale tra lingue diverse, compatibile con iOS 26 e disponibile in italiano tra le lingue supportate.

Per i content creator, la funzione di registrazione audio studio-quality permette a podcaster, cantanti e intervistatori di catturare contenuti con texture vocale più naturale e qualità superiore. La camera remote consente invece di scattare foto o avviare/interrompere video a distanza premendo la Digital Crown, integrando gli AirPods Max 2 nel flusso di lavoro di chi produce contenuti per piattaforme come YouTube o Twitch. La Voice Isolation, già apprezzata sugli AirPods Pro, isola la voce dell'utente durante le chiamate eliminando i rumori di fondo, una manna per chi fa streaming in ambienti condivisi.

Dal punto di vista della sostenibilità, Apple sottolinea che gli AirPods Max 2 utilizzano 100% terre rare riciclate in tutti i magneti, poliestere riciclato nei cuscinetti auricolari e placcatura in oro e stagno riciclati nelle schede elettroniche. La confezione è interamente in fibra di carta riciclabile, in linea con il piano Apple 2030 per la carbon neutrality.

Gli AirPods Max 2 saranno disponibili nelle colorazioni midnight, starlight, arancione, viola e blu. I nuovi abbonati potranno ottenere tre mesi di Apple Music gratuiti con l'acquisto. Per chi intende proteggere il proprio investimento, Apple propone AppleCare+ con copertura per danni accidentali, furto, sostituzione batteria e supporto 24/7.