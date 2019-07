Apple: programma MFi esteso ad alcuni adattatori

Apple ha annunciato un’espansione per il suo programma MFi. La novità introdotta porterà le aziende alla possibilità di richiedere certificazioni anche per gli adattatori Lightning con tecnologia PoE.

Apple ha annunciato un’espansione per il suo programma MFi, che permette di utilizzare accessori compatibili per i suoi dispositivi mobili presenti in commercio. La novità introdotta porterà alle aziende la possibilità di richiedere certificazioni anche per gli adattatori Lightning con tecnologia PoE.

Ricordiamo che il programma di certificazione MFi è un sistema creato da Apple per verificare e garantire la compatibilità dei prodotti di terze parti ( come cavi o batterie) con iPhone, iPad e iPod.

I membri del programma sono stati informati delle modifiche che la società ha deciso di mettere in campo e tra le novità introdotte troviamo la possibilità di richiedere la certificazione anche per adattatori Lightning e Ethernet. L’adattatore Belking Ethernet + alimentazione con connettore Lightning, infatti, è l’unico prodotto della categoria ad avere la certificazione, al momento disponibile sul sito Apple.

L’autorizzazione rilasciata dalla casa di Cupertino include inoltre adattatori che supportano la tecnologia PoE, ( Power over Ethernet) che permette difatti di alimentare i dispositivi utilizzando lo stesso cavo che le collega alla rete Ethernet. In questo caso, gli utenti possono caricare il dispositivo iOS direttamente attraverso il cavo Ethernet disponibile.

Al momento, la società sembra stia pensando ad una certificazione MFi per adattatori audio con porta USB-C. A tal proposito, Anker ha lanciato un adattatore audio Made for iPhone che consente agli utenti MacBook , iPad Pro e Windows Pc che permette di collegare le cuffie con porta USB-C.