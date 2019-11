Apple: le recensioni dei clienti scompaiono dal sito web ufficiale

Controversa è l’azione effettuata recentemente da Apple: la società ha infatti deciso di rimuovere il box dedicato alle recensioni dal sito web ufficiale. Il motivo è ancora sconosciuto.

I possibili acquirenti possono consultare i prodotti disponibili ed effettuare l’acquisto direttamente dal sito web ufficiale di Apple. Fino a pochi giorni fa, gli utenti potevano leggere tutte le informazioni dedicate a ogni singolo prodotto, le domande frequenti e le recensioni scritte direttamente da altri consumatori. Quest’ultima sezione, come confermato da AppleInsider, è sparita successivamente allo scorso 16 novembre.

Da ora in avanti, quindi, i futuri clienti non potranno leggere le review e i già clienti non potranno esprimere il proprio punto di vista. Così facendo, Apple ha eliminato dal proprio store ufficiale la trasparenza assicurata dalle recensioni inserite da altre persone che hanno scelto di acquistare i dispositivi offerti.

Spesso, alcune recensioni non erano proprio positive, come mostrato da Fstoppers nel suo video in cui vengono letti i pareri negativi sotto MacBook Pro da 16 pollici. Altro esempio è il convertitore da Lightning a jack, che contava più di 700 recensioni negative.