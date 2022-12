AirTag di Apple è sicuramente uno degli accessori più utili rilasciati dall’azienda di Cupertino negli ultimi anni. Sarà per la sua semplicità d’uso, sarà per il prezzo abbastanza accessibile o sarà per la lunga durata della batteria anche facilmente sostituibile, AirTag è anche un successo di vendita; le unità vendute, infatti, superano i 60 milioni. Numeri a parte, la novità che vi riportiamo in questo articolo è che Apple ha rilasciato un aggiornamento firmware per AirTag anche se, vi anticipiamo, non porta particolari novità a livello di funzionalità o altro.

Per chi non lo sapesse, l’AirTag è un tracker Bluetooth che permette di localizzare l’oggetto a cui viene agganciato (ad esempio ad un mazzo di chiavi) tramite l’app Dov’è presente sui dispositivi Apple. Nei mesi scorsi l’AirTag ha ricevuto degli aggiornamenti firmware volti a migliorare la stabilità, la precisione e per correggere alcuni bug. Con il rilascio del nuovo firmware targato 2A36 e numero versione 2.0.36 le novità non sono state rilasciate pubblicamente da Apple per cui crediamo, anche in questo caso, si tratti di correzioni varie. Tuttavia, non è escluso che possa essere pubblicato un changelog ufficiale da parte di Apple.

Vi starete chiedendo com’è possibile aggiornare il vostro AirTag: non è possibile in nessun modo aggiornare manualmente o forzare l’aggiornamento dell’AirTag, il tutto avviene in modo automatico a patto che questo sia nel raggio d’azione dell’iPhone a cui è associato. Per verificare la versione firmware attualmente installata è sufficiente recarsi nell’app Dov’è, fare un tap nel nome impostato dell’AirTag e verranno mostrate le informazioni del firmware.

Voi avete un AirTag? Pensate sia un oggetto utile e dove lo usate principalmente? Diteci la vostra nei commenti. Noi come al solito non mancheremo di aggiornarvi qualora Apple dovesse pubblicare un changelog ufficiale e anche per tutte gli altri aggiornamenti futuri di questo piccolo accessorio.