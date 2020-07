Apple rivoluzionerà Pencil: ecco l’incredibile funzione

Un nuovo brevetto pubblicato presso lo United States Patent and Trademark Office potrebbe aver anticipato una vera e propria rivoluzione per Apple Pencil. La penna progettata del colosso di Cupertino potrebbe prossimamente consentire di rivelare il colore degli oggetti. Una novità molto interessante che si va ad affiancare a tutte le altre novità recentemente ipotizzate, tra cui una sensazione di scrittura simile a quella offerta dalla carta reale.

Secondo i primi dettagli, lo stilo potrà catturare un colore grazie ad alcuni fotorilevatori. La parte superiore dovrebbe servire per registrare il colore, mentre la punta sarà utilizzata per scrivere nel tablet Apple. La funzionalità potrebbe risultare utile per diversi utenti: artisti e designer, ad esempio, potrebbero scoprire il colore di un oggetto o progetto grafico per riprodurlo nel proprio dispositivo.

Bisogna comunque sottolineare che, trattandosi di un brevetto, non sappiamo con certezza se il tutto si concretizzerà. Ricordiamo inoltre che Apple ha intenzione di lanciare presto alcuni nuovi modelli di iPad.