Nel mezzo di un anno difficile per Qualcomm, la società sembra affrontare un’altra sfida significativa: la possibile perdita di Apple come cliente. Con una perdita del 52% nel reddito netto anno su anno nel terzo trimestre, Qualcomm ha bisogno di riconquistare terreno. Tuttavia, le prospettive per la società di chip potrebbero peggiorare ulteriormente, poiché Apple sembra pronta a ridurre la sua dipendenza da Qualcomm, optando invece per i propri modem interni entro il 2025.

Secondo Ming-Chi Kuo, analista della catena di approvvigionamento e esperto Apple, la mossa strategica dell’azienda di Cupertino verso modem 5G di produzione interna dovrebbe concretizzarsi entro il 2025. Ciò significa che gli iPhone 15 e 16 potrebbero ancora utilizzare i chip Qualcomm, ma il tanto atteso iPhone 17 potrebbe essere il primo a sfoggiare la tecnologia di produzione Apple.

Non è mai stato un segreto che Apple avesse in programma di sviluppare i propri modem proprietari. Nel 2019, l’azienda con sede a Cupertino ha acquisito la maggior parte del business dei modem per smartphone di Intel proprio a questo scopo. Tuttavia, la domanda che tutti si pongono è: quale iPhone sarà il primo a incorporare un modem di produzione Apple?

In precedenza, Kuo aveva affermato che l’iPhone SE 4 sarebbe stato il primo a montare un modem 5G di produzione Apple. Questo potrebbe ancora essere vero, dato che ci sono segnalazioni che suggeriscono che la quarta generazione di SE sia stata ritardata fino al 2025.

Tuttavia, tutto dipenderà dalla capacità di Apple di superare le sfide di sviluppo. Inizialmente, si pensava che il passaggio ai modem Apple potesse avvenire nel 2023, ma sembra che l’azienda abbia incontrato degli ostacoli significativi.

“La mia ultima indagine indica che lo sviluppo del chip modem 5G dell’iPhone da parte di Apple potrebbe essere fallito, quindi Qualcomm rimarrà il fornitore esclusivo per i chip 5G dei nuovi iPhone della seconda metà del 2023“, ha dichiarato Kuo a giugno.

Al momento, non ci sono dettagli specifici sui modem personalizzati di Apple, quindi è difficile valutare i vantaggi in termini di prestazioni derivanti da questa transizione. È altrettanto poco chiaro in che modo l’hardware di Apple potrebbe superare quello offerto da Qualcomm. Tuttavia, con l’ambizione e le risorse finanziarie di Apple, non sorprenderà se vedremo una tecnologia di alto livello emergere da questa mossa strategica.