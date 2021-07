Apple, software Beta surriscalda e distrugge i dispositivi di alcuni utenti!

Quando vi ricordiamo che l’installazione di software Beta o non definitivo è consigliata solamente agli utenti esperti e coloro che non hanno paura di danneggiare il proprio dispositivo ci riferiamo proprio alla possibilità (anche se rara) che si verifichino eventi come questo.

L’ultimo software in anteprima dedicato agli HomePod di Apple sembra causare problemi davvero non indifferenti a moltissimi utenti. Consigliamo di fare molta attenzione!

HomePod Software Beta 15.0 sta causando diversi grattacapi agli utenti che hanno deciso di iscriversi al programma di anteprima. Secondo moltissimi utenti che hanno lanciato il proprio grido di allarme su Reddit, un bug importante causerebbe il surriscaldamento eccessivo di Apple HomePod con conseguenti danni importanti all’hardware del prodotto audio della casa di Cupertino. Alcune schede logiche si sono letteralmente “fritte” con il calore da esse generato.

Oltre al surriscaldamento, il nuovo HomePod Software Beta 15.0 avrebbe cambiato il funzionamento del pannello touch nella parte alta del dispositivo. Dopo l’aggiornamento, il tocco non causerebbe più l’interruzione o la ripresa della riproduzione audio, ma porterebbe al brano successivo nella playlist.

L’installazione della Beta al momento richiede ancora un invito da parte di Apple, a meno che non abbiate utilizzato dei profili sviluppatore trovati in rete è difficile abbiate accesso a questo software. Inoltre ricordiamo che HomePod non è mai stato reso disponibile ufficialmente in Italia ma sappiamo che alcuni utenti si sono spinti fino ad importarlo dall’estero per poterlo avere.

Tuttavia i termini di servizio di Apple per i software Beta escludono l’azienda dalla responsabilità in caso di danni hardware causati dal sistema operativo non definitivo, quindi le spese di riparazione o la sostituzione dell’HomePod sarebbero eventualmente interamente a carico vostro.

Il consiglio, se il vostro HomePod al momento esegue la versione problematica del software, è quello di ritornare ad una versione precedente dell’OS oppure scollegare il prodotto dalla rete elettrica per evitare importanti danni al dispositivo stesso o all’ambiente in cui è installato.